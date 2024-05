"Chau planta": Zoe fue eliminada de Gran Hermano y en las redes lo celebraron

Zoe Bogach se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano (Telefe). Tras cinco meses dentro de la casa más famosa del país, la participante dejó el certamen junto a su mamá, Aixa, quien la acompañó durante los últimos días en el reality.

Todo se definió en un mano a mano contra Florencia Regidor, quien se impuso en “el teléfono” con un 62.7% de votos a favor.

Zoe se fue con el 37% de los votos

Antes de dejar la casa, la joven se fundió en un abrazo con cada uno de sus compañeros y se mostró de muy buen ánimo. “Los amo a todos, en serio, rómpanla. Los voy a extrañar un montón”, lanzó antes de cruzar la puerta y dirigirse al estudio donde la esperaban sus familiares.

La salida de Zoe no tardó en volverse tendencia en las redes sociales, donde algunos usuarios se mostraron sorprendidos por el resultado de la gala. “Totalmente devastado, ella no merecía ser arrastrada por su madre”, “Aunque haya sido una plata, la llegué a querer”, “Ahora, Furia se convirtió oficialmente en la única mujer original de la casa”, y “Nunca me cayó muy bien, pero no sé por qué me pone mal su eliminación”.

En las redes celebraron la eliminación de Zoe

