El Simape se solidariza con el Somu y no habrá actividad en el Puerto hasta el martes. Foto: 0223.

El Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) expresó su solidaridad con el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (Somu) que desde el sábado y hasta el próximo martes demora la zarpada de los buques en el marco de un reclamo salarial.

El gremio que conduce Pablo Trueba notificó al Ministerio de Trabajo sobre la decisión de solidarizarse con el Somu y demorar la zarpada de los buques a los efectos de poder realizar la asamblea el próximo martes a las 17.

“Cada buque que tenga horario de zarpada antes de dicha asamblea, y en el mismo se encuentren uno o varios trabajadores afiliados al SOMU que deseen participar de dicha reunión, podrá hacerlo con total tranquilidad y libertad atento que Simape, garantiza resguardar su puesto de trabajo hasta que esta finalice, de esta manera, como responsabilidad ineludible de los dirigentes gremiales de garantizar la libertad sindical y de respetar la decisión de los trabajadores independientemente a que gremio pertenezcan", indicaron.

Asimismo, aclararon que “de haber buques que con sus tripulaciones decidan salir a navegar sin necesidad de asistir a dicha asamblea estos podrán hacerlo respetando el mismo principio de libertad sindical invocado anteriormente.”

Simape resaltó que el propósito de la medida es "evitar peleas entre trabajadores que aunque pertenezcan a distintos gremios no dejan de ser compañeros de trabajo de una actividad que los lleva a convivir en el día a día en un buque, convirtiéndose este en su segundo hogar".

Vale recordar que Somu reclama una actualización del 23% para recomponer el poder adquisitivo perdido hasta marzo. "No llegamos a un acuerdo. No queremos estar ni arriba, ni abajo. Queremos estar a la altura de la inflación y no perder el poder adquisitivo", dijo días atrás Oscar Bravo, titular del Somu.