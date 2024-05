Paro en el puerto: por decisión del Somu, no saldrán fresqueros desde la medianoche

Desde la medianoche de este sábado y hasta el mediodía del martes próximo no zarparán buques fresqueros desde el puerto de Mar del Plata debido a un nuevo paro anunciado por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), por falta de acuerdo salarial.

En diálogo con 0223, el secretario General del gremio, Oscar Bravo, aseguró que "volvemos a demorar las zarpadas para realizar una asamblea el martes. Explicarle a la gente qué es lo que se está peleando, y ahí decidir entre todos si está bien o mal lo que opinamos".

Vale recordar que Somu reclama una actualización del 23% para recomponer el poder adquisitivo perdido hasta marzo. "No llegamos a un acuerdo. No hubo manera", dijo, y añadió: "No queremos estar ni arriba, ni abajo. Queremos estar a la altura de la inflación y no perder el poder adquisitivo".

Asimismo, Bravo sostuvo que otro gremio de marineros habría llegado a un acuerdo. "Si es lo mismo que nos ofrecen a nosotros, no nos alcanza porque no recuperamos ni siquiera la interanual de inflación que hubo", manifestó.