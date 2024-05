Estudiantes y Vélez definen el nuevo campeón del fútbol argentino

Estudiantes de La Plata y Vélez disputarán este domingo la final de la Copa de la Liga Profesional 2024, en Santiago del Estero, donde definirán al nuevo campeón del fútbol argentino. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Único Madre de Ciudades desde las 15:30, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, quien será secundado en el VAR Héctor Paletta, y será transmitido en directo por las señales deportivas ESPN Premium y TNT Sports.

Estudiantes accedió al duelo definitorio tras imponerse ante Boca en la definición por penales 3 a 1, luego de igualar en tiempo regular 1 a 1. La principal duda para el entrenador Eduardo Domínguez pasa en el ataque del equipo, ya que está pendiente de la evolución del colombiano Edwin Cetré, que no está en óptimas condiciones a pesar de haber jugado ante el Xeneize. En caso de no estar bien físicamente, el exIndependiente Medellín podría ser una alternativa para ingresar en el complemento, ya con los rivales cansados, para aportar vértigo y profundidad como sucedió en la semifinal. Aunque no hay una confirmación, Domínguez podría repetir el mismo equipo que logró el boleto en la final con Matías Mansilla en el arco, Eros Mancuso y Gastón Benedetti estarían en los laterales, Luciano Lollo y Zaid Romero en la zaga central. El mediocampo se conformará con Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa, Fernando Zuqui, Thiago Palacios y en el ataque estaría solo como referente de área Guido Carrillo.

Por su parte, Vélez llegó a esta instancia luego de eliminar en los cuartos de final a Godoy Cruz de Mendoza y en las semifinales a Argentinos Junios. De cara a este compromiso trascendental, el entrenador Gustavo Quinteros tiene varias opciones dentro de un equipo que creció ampliamente tras un pésimo arranque de certamen, en el cual apenas había sumado un punto de nueve posibles, con una derrota histórica ante River por 5 a 0. Con una base joven y consolidada, que tiene a Claudio Aquino como su capitán, el Fortín intentará levantar la Copa, pero aún persiste la duda en el armado del equipo, ya que la expulsión de Brian Romero, le abrió el camino a dos futbolista para ocupar el puesto bacante. En primera instancia está el uruguayo Thiago Vecino y algo más atrás el juvenil Alejo Sarco. Además, Quinteros metería una modificación en el lateral izquierdo, donde Elías Gómez regresaría por el lesionado Tomás Cavanagh.