Escándalo: Sofía Clerici y Martín Insaurralde volvieron a provocar en redes sociales

Tras el escándalo conocido como el “Yategate”, que lo obligó a abandonar el plano visible de la política activa, Martín Insaurralde volvió a aparecer hoy en las redes junto a Sofía Clérici, la modelo con la que había sido fotografiado a bordo de una lujosa embarcación en Marbella poco antes de las elecciones de 2023.

Las imágenes compartidas en Instagram alcanzaron a viralizarse antes de ser eliminadas por Clerici. En ellas se podía ver a Insaurralde conduciendo un auto, luego una imagen donde estaría el exfuncionario bonaerense recostado sobre un sillón y luego un video de un asado con el mensaje: “Cómo me miman…”.

La modelo y el político volvieron a mostrarse en redes.

En septiembre pasado, cuando se había viralizado en las redes sociales los videos y las fotos, el por entonces funcionario bonaerense abandonó su cargo. El exclusivo viaje desató un escándalo político, Clerici mostraba las lujosas prestaciones del yate y los gustos extremadamente caros. También, se lo podía ver al funcionario sirviendo copas de champagne muy relajadamente a semanas de las elecciones.

La publicación generó un escándalo.

Además, en aquel entonces la modelo había mostrado los supuestos regalos del funcionario, entre los que se destacaban una cartera Louis Vuitton Alma, valuada en U$S 2.100, una pulsera Cartier Love, valuada en U$S 5.500, un reloj Rolex Datejust 36, valuado en U$S 18.000, una cartera Chanel Heart Bag White Lambskin, valuada en U$S 7.500 y una cartera Louis Vuitton Neverfull Monogram Giant Jungle, valuada en U$S 2.000.

El escándalo llegó a las esferas judiciales, con el dirigente y la actriz bajo la lupa de la Justicia. A fines de noviembre, la Cámara Federal de La Plata ordenó la inhibición general de bienes del exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, su expareja Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici, en el marco de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.