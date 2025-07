Kimberley lo perdió en las áreas: Olimpo hizo el gol y lo aguantó

Después de haber conseguido un empate como visitante frente a Atenas de Río Cuarto, Kimberley sufrió una dura derrota como local ante Olimpo de Bahía Blanca por la segunda fecha de la Zona Campeonato del Federal A. Un tempranero gol de Cristian Amarilla le alcanzó para sumar su segundo triunfo.

Los dirigidos por Mauricio Giganti (exAlvarado), se dieron cuenta rápido que el campo estaba difícil y fueron a presionar. Los centrales fallaron de entrada Prost tardó mucho en decidir, tuvo demasiado tiempo para pensar y en duelo psicológico, ganó la pulseada Tomás Casas que tapó bien con su brazo izquierdo. Pero enseguida llegó otra chance. A los 9', otra pelota larga, Sosa se patinó cuando iba a cruzar, Cristian Amarilla quedó cara a cara con el arquero y definió con un toque sutil por encima del achique del "1".

Con la ventaja, el "aurinegro" le cedió la iniciativa y Kimberley fue por todos lados. Por algunas intervenciones de Lungarzo, malas decisiones o mala puntería propia y hasta por mala suerte, no logró la igualdad. La más clara le quedó a Ullúa en el punto penal y su remate, que tenía destino de gol, pegó en el cuerpo de un compañero. El "dragón" se fue al vestuario con las manos vacías y hasta el empate le hubiera quedaba corto.

Giganti se dio cuenta dónde estaba perdiendo y cambió el lateral por izquierda, reforzó el medio y ya casi no sufrió. Más allá de intentar todo con los cambios, los dirigidos por Mignini no le pudieron encontrar la vuelta y casi no patearon al arco en todo el complemento. Incluso, en el tramo final, pareció más cerca la visita de liquidarlo. El otamendino Diego Ramírez fue vital para manejar la pelota y la frescura de los atacantes también le dio más aire para la recta final. Una mano de expulsión de Casas fuera del área pudo haberle salido más cara aún a Kimberley, pero sólo recibió la amarilla y no perderá a una de sus figuras para visitr a Cipolletti el próximo fin de semana.