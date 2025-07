Técnico que debuta gana: Círculo festejó en el "Guillermo Trama"

Era un partido clave. Por la posición, a Círculo le tocaron cinco partidos de los nueve de local y los dos primeros de la Reválida eran en casa. Por eso, tras la igualdad del debut con Juventud Unida Universitario de San Luis, necesitaba sumar de a tres contra Santamarina de Tandil en el "Guillermo Trama". Y sin brillar, con una aparición de Ramiro Makarte, cumplió el objetivo, ganó 1 a 0, se acomoda en la tabla de la Reválida, con la cabeza en la clasificación y se aleja del descenso.

No le sobra juego a Círculo pero ha encontrado una solidez defensiva que es fundamental en este tipo de torneos. Santamarina, salvo una en el segundo tiempo de Comacci, que chocó con una notable respuesta de Nicolás Báez, siempre listo para tener una atajada "ganapartido", no le pateó al arco, no le generó nada. Con el regreso de Cevasco en la mitad de la cancha, Cochas le dio continuidad al tándem Makarte-Banchio para la creación. La visita tampoco ligó nada, porque debió hacer dos cambios en menos de media hora por lesión y se tuvo que reacomodar. De todas formas, la única ocasión clara de la etapa fue un zurdazo de Agustín Velasco, que agarró un rebote de un tiro libre y le sacó pintura al palo derecho de Moris.

El complemento arrancó de la misma manera, pero de golpe apareció Bonet y desbordó en dos oportunidades. En la segunda, a los 12', un rebote le quedó servido a Ramiro Makarte y el exAlvarado no falló para anotar su primer gol con la camiseta rojiverde y darle la ventaja en el marcador. Con la desventaja, la visita se adelantó, sin ideas, pero con empuje. Y tuvo aquella que mencionamos de Comacci, pero nada más. Círculo se hizo fuerte, desde las manos del "Pampa" y la solidez y experiencia de Sebastián Álvarez, para quedarse con tres puntos que sirven y mucho, antes de su primera excursión en la Reválida a San Martín de Mendoza.