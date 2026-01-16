Fin de la racha para Báez: el argentino cayó ante Mensik en la final de Auckland

El argentino que venía con un 2026 perfecto no pudo ante el checo en la final del certamen.

Luego de un arranque del 2026 perfecto con un récord de 7-0, Sebastián Báez no pudo ante Jakub Mensik, el número 18 del mundo en el ranking ATP, en la final del ATP 250 de Auckland en las horas previas al arranque del Australian Open.

Mensik tuvo un gran primer set, muy efectivo con los primeros saques y se quedó con el primer parcial por 6-3 gracias al quiebre que consiguió en el tercer servicio del argentino.

El segundo set fue mucho más parejo y Báez tuvo más control y menos errores que le permitieron mantenerse en partido pero los errores llegaron el Tie Breack donde se definió y el título se lo quedó el checo con un 7-6 y 9-7 en el tie breack.

Pese a esta derrota, el argentino a partir de mañana avanzará cinco puestos en el ranking y será el nuevo número 34 del mundo. Además el domingo hará su debut en el Australian Open vs Giovanni Mpetshi Perricard.