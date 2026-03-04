Video: así fue el fatal accidente en el que murió un motociclista en la avenida Juan B. Justo

Dieron a conocer las imágenes del fatal accidente que se registró en la noche del martes entre el conductor de una Jeep y un motociclista, quien murió en el lugar del siniestro a pesar de la asistencia médica.

El accidente ocurrió pasadas las 22 en la avenida Juan B. Justo y Triunvirato, donde por motivos que son materia de investigación un joven automovilista de 19 años impactó de atrás a una Mondial 110 en la que se desplazaban dos personas, un hombre y una mujer.

El sujeto que conducía el vehículo de menor porte fue asistido por enfermeros que residen en edificios de la zona, quienes le practicaron maniobras de RCP mientras aguardaban la llegada de una ambulancia, y más tarde una unidad privada continuó con las tareas de reanimación. Sin embargo, su deceso se constató a los pocos minutos.

La violenta maniobra que fue vista por testigos también quedó registrada en la cámara de seguridad de un negocio. En ese video al que tuvo acceso 0223 se logra percibir el momento en que la moto derrapa sobre el asfalto produciendo chispas y se escuchan los desesperados gritos de ayuda provenientes de la acompañante.

Así quedó la moto conducida por la víctima.

Por su lado, de acuerdo a los testimonios de los vecinos y otros conductores que vivenciaron el choque, "la Jeep iba corriendo picadas", manejaba "a más de 120 kilómetros por hora" y "pasó a fondo", hasta que luego del semáforo colisionó al rodado por atrás.

Mientras el motociclista murió en el lugar, efectivos policiales realizaron los peritajes y el conductor de la camioneta fue trasladado a la Comisaría Tercera, donde le realizaron el test de alcoholemia, que tuvo resultado negativo, y quedó en libertad.