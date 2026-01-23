Alvarado sumó otra cara para la defensa
El "torito" anunció la llegada de Lautaro Núñez, lateral derecho con experiencia en la categoría y que estaba jugando el Regional Amateur con Ferro de Pico.
23 de Enero de 2026 14:39
Por Redacción 0223
PARA 0223
En el segundo día de trabajo, Alvarado sumó una cara nueva e incorporó al lateral derecho Lautaro Núñez, que forma parte del plantel de Pablo Martel y realizó su primera práctica con sus nuevos compañeros.
El cordobés de 27 años estaba jugando el Regional Amateur con Ferro de Pico, que avanzó en las instancias decisivas. Con más de 100 partidos en el Federal A con Sansinena de General Cerri y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, es otra opción para un sector de la cancha que tenía como natural solamente a Fermín Iriarte.
De a poco empieza a tomar forma el "torito" para un certamen que iniciaría recién en la última semana de marzo.
