Alvarado sumó otra cara para la defensa

En el segundo día de trabajo, Alvarado sumó una cara nueva e incorporó al lateral derecho Lautaro Núñez, que forma parte del plantel de Pablo Martel y realizó su primera práctica con sus nuevos compañeros.

El cordobés de 27 años estaba jugando el Regional Amateur con Ferro de Pico, que avanzó en las instancias decisivas. Con más de 100 partidos en el Federal A con Sansinena de General Cerri y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, es otra opción para un sector de la cancha que tenía como natural solamente a Fermín Iriarte.

De a poco empieza a tomar forma el "torito" para un certamen que iniciaría recién en la última semana de marzo.

