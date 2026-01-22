Alvarado volvió al trabajo con Pablo Martel
El "torito" cambió el chip y ya puso la cabeza en el Federal A 2026, que tiene fecha de inicio para fines de marzo. La pretemporada comenzó en la Villa Deportiva con 21 futbolistas.
Con 21 jugadores, el plantel de Alvarado realizó su primera práctica en la Villa Deportiva pensando en el Torneo Federal A 2026. Pablo Martel se puso al frente por primera vez y comenzaron a trabajar en lo físico y con pelota.
La mañana terminó con trabajos en espacios reducidos donde el entrenador y sus colaboradores hicieron mucho énfasis en la presión y la intensidad. Dentro de las caras nuevas, además de los anunciados y los que regresaron de préstamos, se destacó la presencia del exDeportivo Norte, Fermín Iriarte.
Los que empezaron
Arqueros: Emanuel Bilbao y Agustín Zapata.
Defensores: Tomás Berra, Facundo Centurión, Tomás Fernández, Cristian Gorgerino y Fermín Iriarte.
Mediocampistas: Lucas Chiozza, Alan Cortadi, Santiago Gutiérrez, Pablo Hoftetter, Ramiro Makarte, Matías Mansilla, Mateo Ostachi, Alan Palavecino y Matías Pérez.
Delanteros: Ariel Castellano, Marco Miori, Franco Pinoni, Germán Sosa y Nahuel Speck.
El cuerpo técnico está encabezado por Pablo Martel, junto a Felipe Juárez (ayudante de campo), Diego Kofler y Juan Ignacio Vitiello (preparadores físicos), Alberto Páez (entrenador de arqueros) y Mateo Goñi (videoanalista).
