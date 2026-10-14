Estudiantes vs. Flamengo: ¿Quién dará el primer paso hacia la final?

Estudiantes jugará las semifinales del torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica por primera vez en 17 años. La última vez que llegó a esta instancia, Juan Sebastián Verón todavía era jugador y no presidente del club. Ahora, el Pincharrata tiene un enorme desafío por delante: enfrentarse al actual campeón, Flamengo.

Este cruce ya captó la atención de los fanáticos del fútbol, y el cashback semanal de 1xBet puede hacer que los partidos decisivos de la Copa Libertadores sean todavía más emocionantes. La promoción estará vigente hasta el 28 de noviembre de 2026 e incluye los dos partidos de esta semifinal.

¿Cómo participar?

1. Registrate o iniciá sesión en tu cuenta de 1xBet desde el sitio web o la aplicación.

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3. Realizá una apuesta en el partido.

Son válidas las apuestas simples con cuotas de 1.5 o superiores y las combinadas de dos o más selecciones, siempre que cada una corresponda a un partido de Copa Libertadores y tenga una cuota mínima de 1.4.

Para calificar, tenés que apostar al menos $3.317 ARS por semana. Del monto total apostado en las apuestas elegibles se descuenta el total de los pagos de las apuestas ya liquidadas, y el 15% de la diferencia se acredita como apuesta gratis. El bono mínimo es de $829,11 ARS; si el monto calculado es inferior a esa cifra, no se otorga ninguna apuesta gratis. El bono semanal máximo es de $165.821 ARS.

Cada semana válida comienza el domingo a las 18:00 y termina el domingo siguiente a las 17:59, hora de Argentina (UTC−3). El partido de ida, que se jugará el 15 de octubre, corresponde al período del 11 al 18 de octubre, por lo que la apuesta gratis resultante se acreditará automáticamente el lunes 19 de octubre. El partido de vuelta del 22 de octubre pertenece al periodo siguiente, por lo que las apuestas realizadas en ambos partidos se contabilizarán en cálculos semanales separados.

La apuesta gratis debe utilizarse dentro de los siete días posteriores a recibirla para realizar una apuesta combinada, ya sea prepartido o en vivo, con al menos tres selecciones y una cuota mínima de 1.5 en cada una. Con la amplia variedad de opciones de apuestas que ofrece 1xBet, tanto los jugadores experimentados como quienes recién empiezan pueden encontrar alternativas que se adapten a sus preferencias.

Cómo llega Estudiantes al partido de ida

Estudiantes ya se enfrentó con Flamengo en la fase de grupos: empató como local 1-1 y perdió 1-0 en Brasil, antes de terminar segundo en la tabla.

Sin embargo, el representante argentino demostró todo su potencial en la fase de eliminación. Los dirigidos por Alexander Medina golearon 4-1 en el global a Universidad Católica en los octavos de final y luego eliminaron a Corinthians en cuartos. Después del empate 1-1 en La Plata, Estudiantes consiguió una victoria por 1-0 como visitante gracias a un gol de Alexis Castro a los 87 minutos.

Fernando Muslera fue una pieza clave en esta campaña. El arquero de 40 años recibió apenas dos goles en cuatro partidos de eliminatorias, después de haber tenido buenas actuaciones durante la fase de grupos.

Lo que hay que saber sobre Flamengo

Flamengo es el actual campeón y, al igual que Estudiantes, ganó la Copa Libertadores en cuatro ocasiones. Además, continúa invicto en esta edición del torneo: terminó primero en su grupo, eliminó a su compatriota Cruzeiro 3-2 en el global en los octavos de final y superó 3-1 en el global a Independiente del Valle en cuartos.

El plantel cuenta con numerosos jugadores que ya demostraron su nivel tanto en Sudamérica como en Europa, entre ellos Jorginho y Lucas Paquetá. Otro jugador a seguir de cerca es el delantero Bruno Henrique, que lleva cinco goles en la Copa Libertadores de este año.

Antecedentes entre ambos

Como mencionamos anteriormente, Flamengo tuvo ventaja sobre Estudiantes en la fase de grupos. Antes de eso, ambos equipos se habían cruzado en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto brasileño ganó 2-1 en el Maracaná, pero Estudiantes respondió con un triunfo 1-0 en La Plata gracias al gol de Gastón Benedetti. Flamengo se impuso 4-2 en los penales.

El arquero Agustín Rossi fue la figura en aquella ocasión al atajar los remates de Benedetti y Ascacíbar, en un duelo crucial contra su exclub. Seguramente tendrá una motivación extra esta vez, pero ¿será suficiente para conseguir una victoria en el partido de ida?

¿Quiénes se perderán el partido?

Las suspensiones dejarán afuera a varios jugadores de ambos equipos en el primer encuentro. Estudiantes no podrá contar con los defensores Tomás Palacios y Leandro González Pírez, mientras que Flamengo tendrá que jugar sin Jorginho, expulsado en la vuelta de los cuartos de final.

Las lesiones también condicionarán las alineaciones. Gabriel Neves no volverá a jugar para Estudiantes hasta diciembre, mientras que Joaquín Correa y Jalil Elías están en duda. Flamengo espera que su defensor clave Ayrton Lucas se recupere a tiempo para viajar a La Plata, aunque Giorgian de Arrascaeta podría quedarse fuera de las canchas hasta noviembre.

Todo esto hace que sea aún más difícil pronosticar el resultado. Los hinchas de ambos equipos esperan que su club pueda quedarse con la semifinal y luego con la final contra el ganador del duelo íntegramente brasileño entre Fluminense y Palmeiras.

Las cuotas actuales para Estudiantes vs. Flamengo son: triunfo de Estudiantes — 3.44; empate — 3.02; triunfo de Flamengo — 2.315.

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