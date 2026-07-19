Muchos goles en el partido por el título: Conor McGregor apostó $100 000 en la final de la World Championship

Conor McGregor, rey de la UFC y embajador de la marca global de apuestas 1xBet, ha apostado $100 000 en el partido de fútbol más esperado del año.

En tan solo unas horas tendrá lugar en el MetLife Stadium de East Rutherford la final del WC, en la que Argentina, como actual campeona, intentará defender su título frente a España, la selección más fuerte de Europa.

Todo el mundo estará pendiente de este partido y Conor McGregor ha añadido más emoción al apostar $100 000 a que Argentina ganará por 3-2. En su momento, el luchador irlandés se convirtió en el primer campeón simultáneo de la UFC en dos categorías de peso, por lo que cuenta con una enorme experiencia en grandes victorias. En caso de acierto, su apuesta se multiplicará por una cuota de 36 y se convertirá en $3 600 000.

La «albiceleste» está dispuesta a luchar por su país y confían en el genio de Lionel Messi, quien, a lo largo del torneo estadounidense, ha sido en varias ocasiones el artífice de increíbles remontadas de su selección. A sus 39 años, se encuentra entre los líderes de la clasificación de goleadores del torneo y tiene todas las posibilidades de ganar su noveno «Balón de Oro».

Apostar por un partido con muchos goles, en el que el precio de cualquier error es increíblemente alto, es un pronóstico muy arriesgado. Sin embargo, España y Argentina ya han demostrado su excepcionalidad a lo largo del torneo. La Furia Roja ha arrollado a sus rivales, encajando solo un gol en todo el campeonato, mientras que los imparables argentinos se han convertido en los reyes de los últimos minutos, dando la vuelta en varias ocasiones al resultado de partidos que parecían ya perdidos. Ahora, estas grandes selecciones se enfrentarán en la final y decidirán quién se lleva el título de campeón.

¡Aprovecha la apuesta de Conor McGregor y comparte tu pronóstico para el partido de fútbol n.º 1 junto con 1xBet!

---

La información incluida en esta nota tiene fines exclusivamente periodísticos e informativos. No constituye una recomendación de inversión ni una invitación a participar en plataformas de juego, minería o apuestas en linea. Esta comunicación está dirigida únicamente a personas mayores de 18 años. El medio no organiza ni intermedia en la oferta mencionada, que corresponde exclusivamente a la plataforma referida, la cual define sus propios términos, condiciones y mecanismos de registro. Se recuerda que el juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Para asistencia, comunícate con el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo de la Provincia de Buenos Aires (línea 0800-444-4000).