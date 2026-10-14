Conmoción en el boxeo argentino: murió Jorge “Roña” Castro a los 59 años

El histórico boxeador argentino sufrió un fuerte dolor en el pecho y se desvaneció en el Bingo de Morón. Pese a recibir asistencia médica, falleció en el lugar.

Jorge “Roña” Castro falleció este miércoles a los 59 años tras sufrir una repentina descompensación cardiovascular mientras se encontraba en el Bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Según los primeros reportes, el excampeón mundial manifestó un fuerte dolor en el pecho y se desplomó ante la preocupación de las personas que estaban en el lugar. El personal de emergencias acudió para asistirlo, pero constató su fallecimiento pocos minutos después.

La noticia generó conmoción en el mundo del boxeo argentino, que pierde a una de sus figuras más emblemáticas de las últimas décadas. De acuerdo con la información difundida, la Fiscalía N.º 8 de Morón interviene en el caso, mientras que los primeros reportes médicos vinculan su muerte con complicaciones asociadas a la diabetes. Castro tenía 59 años y una trayectoria que lo convirtió en un nombre inolvidable para los fanáticos del deporte nacional.

Nacido en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, Castro construyó una extensa carrera profesional marcada por su personalidad, su resistencia y su capacidad para protagonizar combates inolvidables. Su consagración más importante llegó en 1994, cuando se convirtió en campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Con su estilo aguerrido y una historia de superación, se ganó un lugar entre los grandes referentes del pugilismo argentino.

Uno de los capítulos más recordados de su carrera fue la pelea frente al estadounidense John David Jackson, disputada en Monterrey, México. En un combate dramático, Castro logró revertir una situación adversa y encontró la victoria con un histórico gancho de izquierda en el noveno asalto. Aquella mano, que quedó grabada en la memoria de los aficionados, fue bautizada por el propio boxeador como “la mano de Dios” y se transformó en uno de los momentos más emblemáticos de su trayectoria.

Tras su retiro profesional en 2007, el “Roña” mantuvo su vínculo con la sociedad y dedicó parte de su vida a distintas iniciativas solidarias. Su compromiso incluyó el acompañamiento a comedores y merenderos del conurbano bonaerense, una faceta que también formó parte de su identidad fuera del cuadrilátero. La muerte de Jorge “Roña” Castro deja un profundo dolor en el deporte argentino y despide a un excampeón mundial cuyo nombre quedó asociado para siempre a una de las remontadas más extraordinarias de la historia del boxeo nacional.