Murió el actor RJ Mitte, protagonista de Breaking Bad

Alcanzó la fama al interpretar al hijo de Walter White en la aclamada serie.

El actor estadounidense RJ Mitte, reconocido internacionalmente por interpretar a Walter White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad, falleció este lunes a los 34 años en la ciudad de Brownsville, Texas.

La trágica noticia fue confirmada por sus representantes, causando una profunda conmoción en la industria del espectáculo y en las organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad.

La agencia que representaba al artista difundió un sentido comunicado institucional para confirmar la dolorosa pérdida. “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, expresaron sus voceros en el mensaje divulgado.

El artista de 34 años se habría suicidado, según el medio TMZ.

En el mismo texto, los agentes solicitaron que “se respetara la privacidad de la familia en este momento” de dolor.

Si bien el comunicado inicial de sus representantes indicó que no se reveló de inmediato la causa exacta del deceso, funcionarios del condado informaron al portal de noticias TMZ que se trató de un aparente suicidio, agregando que “la investigación sobre la muerte sigue en curso” por parte de las autoridades.

De Breaking Bad al compromiso por la inclusión

Mitte, quien vivió con parálisis cerebral, saltó a la fama global al interpretar a lo largo de 56 episodios a Walter White Jr. (Flynn), el hijo del personaje encarnado por Bryan Cranston en la galardonada ficción.

Al compartir esa misma condición con su personaje en la pantalla, aprovechó la enorme popularidad del programa para visibilizar la discapacidad y promover la inclusión en los medios de comunicación.

Además, participó en proyectos como The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice (Will Save You!).

Su labor profesional trascendió las pantallas: se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's, y presidió la Fundación Mitte para impulsar iniciativas filantrópicas comunitarias y combatir estereotipos sociales.

En el plano personal, el artista estaba comprometido con Kennedy Suarez, a quien le había propuesto matrimonio el año pasado tras varios años de noviazgo.