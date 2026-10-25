El clásico fue "Pata Negra" y San Lorenzo es el primer finalista del Coronación

Festeja San Lorenzo. Ganaron el clásico a Kimberley y definen el Coronación. (Fotos: Cinthia Martínez / Prensa San Lorenzo)

Con una gran actuación colectiva, San Lorenzo sacó pasaje a la definición del Torneo Coronación tras vencer a Kimberley por 2 a 0 en cancha de Deportivo Norte.

Las “Pata Negra” hicieron un muy buen partido, aguantaron los momentos favorables del rival y golpearon justo para imponerse con justicia. En el cierre de la primera parte, Ana Cruz abrió el marcador y le dio tranquilidad a las chicas dirigidas por Cristian Pérez y Gustavo Velázquez.

En la segunda mitad, San Lorenzo supo mantener la ventaja con la pelota, aguantó la búsqueda de Kimberley y con una contra perfecta lo liquidó en el cierre otra vez por intermedio de la goleadora, que hizo una jugada personal maravillosa y definió por encima de la arquera para desatar la fiesta rojinegra.

Ahora, espera rival para la final que saldrá de la otra semi que jugarán Aldosivi y Cadetes.

San Lorenzo formó con: Ana Osorio; Noelia Erede, Nicole Villalba, Yamila Costoya y Eugenia Medina; Andrea Arbelo, Milagros Maraz, Rocío Varela y Geraldine Arbelo; Priscila Medina y Ana Cruz. Luego ingresaron Aimara Mozzi, Karen Ferreyra, Tatiana Barreto y Aldana Vázquez.