El clásico fue "Pata Negra" y San Lorenzo es el primer finalista del Coronación
Las chicas dirigidas por Cristian Pérez y Gustavo Veláquez le ganaron a Kimberley 2 a 0 (no se pierdan el segundo gol de Ana Cruz) y esperan por Aldosivi o Cadetes para la definición.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Con una gran actuación colectiva, San Lorenzo sacó pasaje a la definición del Torneo Coronación tras vencer a Kimberley por 2 a 0 en cancha de Deportivo Norte.
Las “Pata Negra” hicieron un muy buen partido, aguantaron los momentos favorables del rival y golpearon justo para imponerse con justicia. En el cierre de la primera parte, Ana Cruz abrió el marcador y le dio tranquilidad a las chicas dirigidas por Cristian Pérez y Gustavo Velázquez.
En la segunda mitad, San Lorenzo supo mantener la ventaja con la pelota, aguantó la búsqueda de Kimberley y con una contra perfecta lo liquidó en el cierre otra vez por intermedio de la goleadora, que hizo una jugada personal maravillosa y definió por encima de la arquera para desatar la fiesta rojinegra.
Ahora, espera rival para la final que saldrá de la otra semi que jugarán Aldosivi y Cadetes.
San Lorenzo formó con: Ana Osorio; Noelia Erede, Nicole Villalba, Yamila Costoya y Eugenia Medina; Andrea Arbelo, Milagros Maraz, Rocío Varela y Geraldine Arbelo; Priscila Medina y Ana Cruz. Luego ingresaron Aimara Mozzi, Karen Ferreyra, Tatiana Barreto y Aldana Vázquez.
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