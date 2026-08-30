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Fútbol femenino

San Lorenzo goleó a Cadetes y fue campeón en Quinta División

Las "pata negra" no dejaron dudas en el choque pendiente de la novena fecha, ganaron 4 a 0 y se quedaron con el título del primer torneo de la temporada.

De cabeza al piso en su casa. Si bien fueron visitantes en su propia cancha, festejaron en el "Juan Montoya". (Fotos: Cinthia Martínez / Prensa San Lorenzo)

30 de Agosto de 2026 18:33

Por Redacción 0223

PARA 0223

Con una actuación contundente en el "Juan Montoya", la Quinta División de San Lorenzo se impuso por 4 a 0 a Cadetes y se consagró campeón del Torneo Inicio de la Liga Marplatense de Fútbol.

En el encuentro pendiente de la novena fecha, las chicas dirigidas por Cristian Pérez y Gustavo Velázquez no dejaron dudas y definieron la historia en el primer tiempo. Zoe Cebeira abrió la cuenta a los 6' para empezar a ganar el partido y empezar a dominarlo. Más allá que el trámite favorecía a San Lorenzo, no lo podía definir y por eso se festejó mucho el segundo de Eliana Ferreyro para estirar la cuenta. El "mazazo" llegó a los 33', cuando la autora del primer tanto facturó nuevamente para poner el 3 a 0 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, las "Pata Negra" no bajaron la intensidad, siguieron buscando y llegó el cuarto gol por intermedio de Aimara Mozzi, que puso cifras definitivas al encuentro.

Victoria y título para la Quinta División que no dejó dudas y coronó un Torneo Inicio casi perfecto, con 8 triunfos y apenas una derrota, con 35 goles a favor y sólo dos en contra, para justificar en los números el logro obtenido.

Las Campeonas

Zahira Acuña



Nicole Villalba



Zahira acuña 



⁠Nicole Villalba 



⁠Aldana Vázquez 



⁠Celina Ledesma 



⁠Rocio Varela 



Aimara Mozzi 



⁠Milagros Maraz 



Morena Argüello 



Eliana Ferreyro 



⁠Geraldine Arbelo 



⁠Zoe Cebeira 



Daira Jaime 



Zoe Jaime



Samira Palacio 



Catalina Cañete 

Cuerpo Técnico

DT: Cristian Pérez / Gustavo Velázquez 



AdC: Adrián Núñez y Verónica Gauna 



PF: Alberto Cabral 



EdA: Martín Garay



 

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