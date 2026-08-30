San Lorenzo goleó a Cadetes y fue campeón en Quinta División
Las "pata negra" no dejaron dudas en el choque pendiente de la novena fecha, ganaron 4 a 0 y se quedaron con el título del primer torneo de la temporada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Con una actuación contundente en el "Juan Montoya", la Quinta División de San Lorenzo se impuso por 4 a 0 a Cadetes y se consagró campeón del Torneo Inicio de la Liga Marplatense de Fútbol.
En el encuentro pendiente de la novena fecha, las chicas dirigidas por Cristian Pérez y Gustavo Velázquez no dejaron dudas y definieron la historia en el primer tiempo. Zoe Cebeira abrió la cuenta a los 6' para empezar a ganar el partido y empezar a dominarlo. Más allá que el trámite favorecía a San Lorenzo, no lo podía definir y por eso se festejó mucho el segundo de Eliana Ferreyro para estirar la cuenta. El "mazazo" llegó a los 33', cuando la autora del primer tanto facturó nuevamente para poner el 3 a 0 con el que se fueron al descanso.
En el complemento, las "Pata Negra" no bajaron la intensidad, siguieron buscando y llegó el cuarto gol por intermedio de Aimara Mozzi, que puso cifras definitivas al encuentro.
Victoria y título para la Quinta División que no dejó dudas y coronó un Torneo Inicio casi perfecto, con 8 triunfos y apenas una derrota, con 35 goles a favor y sólo dos en contra, para justificar en los números el logro obtenido.
Las Campeonas
Zahira Acuña
Nicole Villalba
Zahira acuña
Nicole Villalba
Aldana Vázquez
Celina Ledesma
Rocio Varela
Aimara Mozzi
Milagros Maraz
Morena Argüello
Eliana Ferreyro
Geraldine Arbelo
Zoe Cebeira
Daira Jaime
Zoe Jaime
Samira Palacio
Catalina Cañete
Cuerpo Técnico
DT: Cristian Pérez / Gustavo Velázquez
AdC: Adrián Núñez y Verónica Gauna
PF: Alberto Cabral
EdA: Martín Garay
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