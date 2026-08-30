San Lorenzo goleó a Cadetes y fue campeón en Quinta División

De cabeza al piso en su casa. Si bien fueron visitantes en su propia cancha, festejaron en el "Juan Montoya". (Fotos: Cinthia Martínez / Prensa San Lorenzo)

Con una actuación contundente en el "Juan Montoya", la Quinta División de San Lorenzo se impuso por 4 a 0 a Cadetes y se consagró campeón del Torneo Inicio de la Liga Marplatense de Fútbol.

En el encuentro pendiente de la novena fecha, las chicas dirigidas por Cristian Pérez y Gustavo Velázquez no dejaron dudas y definieron la historia en el primer tiempo. Zoe Cebeira abrió la cuenta a los 6' para empezar a ganar el partido y empezar a dominarlo. Más allá que el trámite favorecía a San Lorenzo, no lo podía definir y por eso se festejó mucho el segundo de Eliana Ferreyro para estirar la cuenta. El "mazazo" llegó a los 33', cuando la autora del primer tanto facturó nuevamente para poner el 3 a 0 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, las "Pata Negra" no bajaron la intensidad, siguieron buscando y llegó el cuarto gol por intermedio de Aimara Mozzi, que puso cifras definitivas al encuentro.

Victoria y título para la Quinta División que no dejó dudas y coronó un Torneo Inicio casi perfecto, con 8 triunfos y apenas una derrota, con 35 goles a favor y sólo dos en contra, para justificar en los números el logro obtenido.

Las Campeonas

Zahira Acuña



Nicole Villalba



Zahira acuña



⁠Nicole Villalba



⁠Aldana Vázquez



⁠Celina Ledesma



⁠Rocio Varela



Aimara Mozzi



⁠Milagros Maraz



Morena Argüello



Eliana Ferreyro



⁠Geraldine Arbelo



⁠Zoe Cebeira



Daira Jaime



Zoe Jaime



Samira Palacio



Catalina Cañete

Cuerpo Técnico

DT: Cristian Pérez / Gustavo Velázquez



AdC: Adrián Núñez y Verónica Gauna



PF: Alberto Cabral



EdA: Martín Garay



