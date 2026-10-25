Telekino 2451: resultados y ganadores del domingo 25 de octubre

El sorteo del Telekino número 2451 de este domingo 25 de octubre puso en juego un pozo de más de 803 millones de pesos más un auto, una camioneta y una moto - todos 0 kilómetro - un viaje a Las Vegas y un crucero por Argentina, Brasil y Uruguay, buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores.

El pasado 11 de octubre hubo un afortunado ganador que acertó los 15 números y se hizo de un premio de $1.269.721.818 más dos autos, una moto y una camioneta - todos 0 kilómetro -, una casa estilo americana, un viaje a Cancún, al Caribe y a Europa, y un crucero por el Mediterráneo, todos para dos personas.

Es por eso que este domingo, en el sorteo Tradicional del Telekino, hubo en juego un pozo de más de 553 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más un auto, una camioneta y una moto - todos 0 kilómetro - un viaje a Las Vegas y un crucero por Argentina, Brasil y Uruguay.

Los números que salieron fueron: 20 - 03 - 11 - 15 - 06 - 23 - 19 - 25 - 08 - 18 - 04 - 16 - 14 - 17. En este sorteo no hubo ganadores con con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 2 ganadores y cada uno se lleva $601.918.

Además se realizó el sorteo de los números de cartón. Los cinco ganadores fueron: 234.689 (Buenos Aires), 445.193 (Corrientes), 151.211 (Santiago del Estero), 227.401 (Buenos Aires) y 055.211 (Mendoza). Cada uno se lleva un premio de 3.000.000 de pesos.

Por su parte, el sorteo del Rekino puso en juego un pozo más de 4 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 01 - 14 - 18 - 10 - 06 - 20 - 24 - 09 - 17 - 05 - 19 - 16 - 15 - 25 - 23. En este sorteo no hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 16 ganadores y cada uno se lleva $306.532.

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $3.000 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.