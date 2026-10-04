Telekino 2448: resultados y ganadores de este domingo 4 de octubre

El sorteo del Telekino número 2448 de este domingo 4 de octubre puso en juego un pozo de más de 1.273 millones de pesos más un auto, una moto y una camioneta - todos 0 kilómetro -, una casa estilo americana, un viaje a Cancún y a Europa, y un crucero por el Mediterráneo, todos para dos personas, buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores.

El pasado 6 de septiembre hubo un afortunado ganador que acertó los 15 números y se hizo de un premio de $504.089.577 más una camioneta, un cuatriciclo - ambos 0 kilómetro - y una casa estilo americana.

Es por eso que este domingo, en el sorteo Tradicional del Telekino, hubo en juego un pozo de más de 1.005 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más un auto, una moto y una camioneta - todos 0 kilómetro -, una casa estilo americana, un viaje a Cancún y a Europa, y un crucero por el Mediterráneo, todos para dos personas.

El próximo domingo habrá un pozo estimado de $1.300 millones.

Los números que salieron fueron:01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 21 - 23. En este sorteo no hubo ganadorescon con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 21 ganadores y cada uno se lleva $676.013.

Además se realizó el sorteo de los números de cartón. Los cinco ganadores fueron: 75.152 (Capital Federal), 108.992 (Capital Federal), 122.817 (Capital Federal), 593.241 (Buenos Aires) y 628.320 (Buenos Aires). Cada uno se lleva un premio de 3.000.000 de pesos.

Por su parte, el sorteo del Rekino puso en juego un pozo más de 5 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 04 - 05 - 06 - 07 - 12- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23. En este sorteo no hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 22 ganadores y cada uno se lleva $238.994.

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $2.500 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.