Unai Simón le ganó a "Dibu" Martínez y se quedó con el Premio Yashin

Simón no tuvo tanto trabajo en el Mundial, pero cedió sólo un gol y eso lo llevó a la obtención del premio.

El arquero titular de la Selección española en su campeonato del mundo, Unai Simón, fue elegido por la revista francesa France Football como el ganador del premio Lev Yashin, que galardona al mejor arquero del mundo, en la gala de entrega del Balón de Oro 2026.

El guardameta titular del Athletic Club de Bilbao se impuso sobre el argentino Emiliano “Dibu” Martínez y otros ocho ternados, en una nominación en la que el último Mundial norteamericano tuvo mucha relevancia.

El arquero español fue pieza fundamental de “La Roja” en la conquista de la Copa del Mundo mencionada y consiguió dos récords históricos en un certamen que se acerca a su centenario: fue el equipo campeón con menos goles recibidos, únicamente uno, y alcanzó 649 minutos de valla invicta, acumulados entre la última edición y Qatar 2022.

En el resto de la terna sobresale el “Dibu” Martínez, subcampeón en la última cita mundialista, y también estuvieron nominados Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Edouard Mendy, David Raya, Marvey Safonov y Vozinha, de llamativa selección entre los mejores tras un Mundial destacable.