Nos volvimos a ilusionar: la coincidencia del Balón de Oro que ilusiona rumbo al Mundial 2026

El triunfo de Ousmane Dembélé desató un paralelismo histórico que los hinchas argentinos toman como una señal positiva de cara a la próxima Copa del Mundo.

Este lunes en París, Ousmane Dembélé vivió su gran noche consagratoria al recibir el Balón de Oro 2025, un galardón que lo coloca en la élite del fútbol mundial tras una temporada inolvidable con el Paris Saint-Germain. El atacante francés fue pieza clave en la conquista de cinco títulos, dominando de principio a fin la campaña del conjunto parisino.

Sin embargo, más allá del reconocimiento individual, en Argentina rápidamente comenzó a circular un dato curioso que generó ilusión entre los hinchas de la Selección. La coincidencia se vincula directamente con los antecedentes históricos entre los ganadores del Balón de Oro franceses y los títulos mundiales obtenidos por la Albiceleste.

El recuerdo inmediato remite a 2022, cuando Karim Benzema había sido premiado con el Balón de Oro antes del Mundial de Qatar. Meses después, Lionel Messi condujo a la Selección Argentina a su tercera estrella tras vencer a Francia en una final para la eternidad. Esa conexión estadística encendió nuevamente las esperanzas de cara al 2026.

Pero la relación no termina ahí: en 1985, Michel Platini fue distinguido como el mejor futbolista del planeta, y al año siguiente, Diego Armando Maradona lideró a la Albiceleste hacia la gloria en México. Ahora, con Dembélé como nuevo ganador del trofeo, la coincidencia vuelve a estar sobre la mesa, alimentando la ilusión de millones de argentinos.

Incluso el propio Lionel Messi, desde Miami, felicitó públicamente a su excompañero del PSG con un mensaje afectuoso: “Grande Ous!!! Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés”. La dedicatoria no pasó desapercibida y se mezcló con el optimismo de los hinchas, que ya imaginan al capitán despidiéndose en Estados Unidos con una nueva vuelta olímpica.

Más allá de las cábalas, lo cierto es que la Selección Argentina llegará al Mundial 2026 como una de las grandes favoritas. Con la base del equipo campeón en Qatar y la ilusión intacta, cada señal, cada dato y cada coincidencia se viven con pasión en el país. La historia dirá si Dembélé y su Balón de Oro son otro presagio de gloria para la camiseta celeste y blanca.