A tres años del crimen de Antonio di Meglio, su familia reclama justicia: "Nuestras vidas cambiaron para siempre"

El crimen del verdulero del puerto conmocionó a toda la ciudad en el 2023.

A tres años del crimen de Antonio di Meglio, su familia sigue esperando el juicio que sentará en el banquillo acusatorio a tres de los sospechosos por su muerte. La víctima tenía 71 años y había dedicado prácticamente toda su vida laboral a la verdulería que tenía sobre la avenida 12 de octubre, en la zona del puerto de Mar del Plata. El 1° de octubre del 2023, un brutal asalto terminó con su fallecimiento.

“Mi papá era una persona muy trabajadora, desde muy chico, ayudando a mis abuelos. Construyó toda su vida alrededor de su familia y de su trabajo”, recordó su hija Valeria, al cumplirse un nuevo aniversario del crimen. Para sus seres queridos, Antonio llevaba una vida sencilla, construida con esfuerzo: "Para nosotros hoy sigue siendo muy difícil hablar de él en pasado".

Según el relato de Valeria, el asesinato de Antonio impactó fuertemente en la salud de otros integrantes. “Nuestras vidas, obviamente, cambiaron para siempre. Quedó toda la familia absolutamente destruida. Nosotros perdimos a nuestro papá, nuestra mamá perdió también a su compañero de toda la vida”, expresó la hija del comerciante y agregó que meses después del crimen murió su abuela y luego una tía.

Pese al dolor, la familia encontró una forma de salir adelante: "Básicamente no nos queda otra, porque nos toca acompañarnos entre nosotros. Seguimos adelante por él, porque siempre pienso que él hubiese querido que nosotros continuáramos con nuestras vidas”.

El juicio comenzará en febrero

La causa judicial por el crimen de Antonio fue elevada a juicio. Según explicó Valeria, está previsto que comience entre el 15 y el 18 de febrero del 2027 y tendrá como acusados a tres personas.

Uno de ellos es Lucas Pianciola, señalado por la familia como uno de los que participó del asalto en el que murió Antonio. Los otros dos imputados son una mujer identificada como Camila Cepeda y un hombre, como Cristian Ávalos, acusados de intervenir en el encubrimiento posterior y la venta del vehículo utilizado.

La familia espera que el juicio permita establecer las responsabilidades y que se avance también sobre los demás involucrados que todavía no fueron detenidos. “Una condena justa para nosotros como familia sería que se aplique la pena máxima que permita la ley. No es una cuestión de venganza, sino que lo planteamos desde la gravedad del hecho y las consecuencias que tuvo”, indicó Valeria.

A tres años del crimen, el pedido de los hijos de la víctima sigue siendo que la muerte de su papá no quede en el olvido: “Nuestra familia quedó destruida. Eso es lo único que nos puede dejar un poco de sensación de justicia, aunque todo el daño es absolutamente irreparable”.