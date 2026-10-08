Cruce en el Senado bonaerense: Raverta cuestionó los insultos de Milei y los libertarios respondieron con un audio de Alberto Fernández

La tensión entre el peronismo y La Libertad Avanza volvió a manifestarse en una sesión del Senado bonaerense, donde los intercambios entre ambas fuerzas políticas se intensificaron debido a la reproducción de audios polémicos.

La senadora Fernanda Raverta criticó el tono agresivo que utiliza el presidente Javier Milei y el oficialismo, vinculando su intervención con el décimo aniversario del femicidio de la marplatense Lucía Pérez. Destacó que “ese tipo de discursos no debería ser naturalizado por los dirigentes políticos debido al impacto que pueden generar en la sociedad”. Para ejemplificar, reprodujo desde su banca fragmentos de insultos y expresiones del líder libertario.

"Creo que los que estamos acá no podemos tolerar ni naturalizar que la máxima autoridad institucional de Argentina tenga esta manera de expresarse. Naturalizar el grado de violencia verbal le está haciendo un daño enorme a la sociedad", sostuvo la senadora.

Ante esta acción, los legisladores de La Libertad Avanza reaccionaron rápidamente, respondiendo con antecedentes relacionados con la gestión del expresidente Alberto Fernández. La senadora Analía Balaudo cuestionó en primer lugar que Raverta emitiera esos audios sin autorización del cuerpo legislativo, y agregó que los libertarios también enfrentan situaciones violentas dentro de la Legislatura bonaerense, especialmente cuando se trata del tratamiento de sus proyectos.

El punto culminante del cruce se dio cuando el senador Gonzalo Cabezas presentó un audio incorporado en la denuncia que Fabiola Yañez interpuso contra Alberto Fernández. En la grabación se escucha al expresidente en una discusión con su ex pareja.

"Yo creo que ustedes saben bien de quién es este audio. Yo les recuerdo que la mujer del expresidente terminó golpeada y eso no les importó en lo más mínimo", expresó Cabezas ante sus pares.