Cuánto sale y cómo importar a la Argentina el Tesla Cybertruck que el diputado libertario Quintar llevó al Congreso

En medio de la crisis económica, los ajustes impulsados por el Gobierno y las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que alcanzan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ahora también a su hermano Francisco, una escena llamó la atención en el Congreso: un impresionante Tesla Cybertruck perteneciente al diputado libertario Manuel Quintar fue visto en el estacionamiento del Palacio Legislativo.

La aparición del lujoso vehículo generó repercusiones en redes sociales por el fuerte contraste entre el discurso oficial de austeridad y el valor millonario del rodado.

La Tesla Cybertruck es una pickup 100% eléctrica de diseño futurista, con capacidad para seis pasajeros y versiones que superan los 800 caballos de fuerza. Además, cuenta con suspensión neumática adaptable, dirección electrónica “steer by wire” y una gran capacidad de carga.

En Estados Unidos, el modelo parte desde los 69.990 dólares para las versiones básicas, aunque las variantes de mayor potencia y autonomía pueden superar ampliamente los u$s 100 mil. Sin embargo, traer una Cybertruck a la Argentina implica un proceso mucho más costoso.

Actualmente, Tesla no posee representación oficial en el país, por lo que la única manera de adquirir una unidad es mediante importación privada directa. Entre aranceles de importación, IVA, impuestos internos y costos de homologación, el valor final puede trepar a cifras de entre u$s 200 mil y u$s 300 mil.

Quintar es abogado y diputado nacional por Jujuy desde diciembre de 2023.

Además, para poder circular legalmente en Argentina, las unidades importadas deben obtener homologación técnica y el correspondiente Certificado de Seguridad Vial. Las primeras Cybertruck comenzaron a ingresar al país recién a mediados de 2025. En la actualidad hay más de 10.

Qué dijo Quintar de su Tesla Cybertruck

Desde el entorno de Manuel Quintar aseguraron que el vehículo “está en regla” y explicaron que la ausencia de patente visible en los videos difundidos se debe a la “falta de chapas del DNRPA”, ya que la matrícula todavía estaría en proceso de asignación.

Las mismas fuentes sostuvieron que el legislador “la compró en Estados Unidos y la importó de manera legal” y remarcaron que la camioneta “está a su nombre”. Consultados sobre el modelo, precisaron que se trata de “la versión grande, la de más potencia”.

En su cuenta de Instagram subió una historia en la que se lo ve con el vehículo detrás. "Llanto radikal en 3,2,1. Esta foto me gusta para que los radikukas del gobierno de Jujuy me hagan publicidad", escribió.