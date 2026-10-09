Un patinador de Kimberley brilló en el Nacional de Rosario

El deportista kimberleño, Gaspar Azerman, tuvo una notable participación en el nacional de patín carrera que se desarrolló el pasado fin de semana en Rosario.

Gaspar, de apenas 11 años, compitió en la categoría Quinta Varones Federados, y fue parte de cuatro carreras de alto nivel en donde consiguió subirse al podio en todas, acumulando tres medallas de bronce (200mts, 400mts y 2000mts eliminación) y una de plata (3000mts eliminación).

Como si fuera poco, gracias a la excelente sumatoria de puntos obtenida a lo largo de las pruebas, el deportista marplatense coronó su participación alcanzando el tercer puesto en la clasificación general del certamen nacional.

Bajo el entrenamiento de Estefanía Fasinato, Azerman se proyecta como uno de los grandes valores jóvenes del club en la disciplina y con la meta de volver a posicionar a Kimberley en las primeras planas del patín carrera a nivel nacional.



