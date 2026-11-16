Este lunes se confirmó el fallecimiento de Dino Sani, destacado ex futbolista y entrenador brasileño, campeón del mundo en Suecia 1958 y exdirector técnico de Boca Juniors. Su carrera estuvo marcada por grandes logros tanto en el campo de juego como en el banco de suplentes.

Sani sobresalió como volante central por su técnica depurada y capacidad goleadora, a pesar de su rol de organizador del juego. Fue parte del plantel brasileño que conquistó la Copa del Mundo en 1958 junto a Pelé. En su trayectoria como jugador, defendió las camisetas de Palmeiras, XV de Jaú, Comercial SP, San Pablo, Boca Juniors, Milan y Corinthians.

Durante su paso por Boca en 1961, disputó 14 partidos y anotó cuatro goles antes de ser transferido al Milan un año después. En el club italiano jugó 78 encuentros oficiales y obtuvo la Serie A y la Copa de Europa, título que hoy corresponde a la UEFA Champions League.

Tras retirarse del fútbol activo, Dino Sani inició su carrera como entrenador. Dirigió a clubes de renombre como Flamengo, Palmeiras, Inter de Porto Alegre, Peñarol, Corinthians y Fluminense. En 1984 regresó a Boca Juniors para reemplazar a Miguel Ángel López en un momento de crisis institucional y financiera para el club. Dirigió 16 partidos con un saldo de siete victorias, cuatro empates y cinco derrotas, y se retiró tras ocho meses en el cargo.

Un gol en contra que quedó en la memoria

En ese mismo año, Sani protagonizó un hecho curioso que quedó grabado en la historia del fútbol argentino. En la séptima fecha del torneo Metropolitano, durante el programa televisivo Todos los Goles, le correspondió elegir al entrenador el mejor gol de la jornada. Sorprendió a todos al seleccionar el gol en contra de Marcelo Firpo, defensor de Atlanta, ante Vélez Sarsfield.

Firpo recordó años después: “A la noche estaba cenando en un bar viendo Todos Los Goles, y cuando Dino Sani eligió mi gol en contra como el mejor tanto de la fecha, no pude parar de reírme”. Así, aquel autogol se convirtió en uno de los más recordados del fútbol argentino gracias a la aprobación del ex campeón mundial.