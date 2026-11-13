Atento Boca: se confirmó el árbitro para la final con Mineiro

La Conmebol confirmó que el árbitro uruguayo Andrés Matonte será el encargado de dirigir la final de la Copa Sudamericana 2026. El partido decisivo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se disputará el sábado 21 de noviembre a las 19.30 hora argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Boca llega a esta final con un antecedente positivo bajo el arbitraje de Matonte. En los nueve encuentros internacionales que el equipo de la Ribera disputó con el juez uruguayo, consiguió cinco victorias, tres empates y solo dos derrotas, un historial que genera confianza para esta instancia crucial.

El primer enfrentamiento bajo su dirección fue en la Copa Libertadores 2022, cuando Boca se midió con Corinthians. En Brasil, el Xeneize cayó por 2-0, mientras que en La Bombonera empataron 0-0, aunque quedaron eliminados en la tanda de penales en octavos de final.

En 2023, Matonte volvió a arbitrar partidos del conjunto argentino durante la fase de grupos de la Libertadores, donde Boca logró victorias ante Deportivo Pereira (2-1) y Monagas (4-0). También estuvo presente en empates decisivos contra Racing y Palmeiras en las etapas eliminatorias, en las cuales Boca avanzó tras definir por penales.

Los últimos antecedentes con Matonte al mando del arbitraje fueron favorables para Boca en la Copa Sudamericana. En 2024, el equipo ganó 1-0 a Independiente del Valle en los playoffs de octavos de final, y en la edición 2026 logró triunfos por 1-0 ante O'Higgins y 4-0 frente a Recoleta.

Este recorrido positivo bajo la tutela de Andrés Matonte aporta un dato alentador para Boca, que buscará aprovechar esta circunstancia para conquistar un nuevo título continental. El árbitro uruguayo tendrá la responsabilidad de impartir justicia en uno de los encuentros más importantes del fútbol sudamericano del año.



