"Atrapado ad eternum": el premonitorio mensaje de Chano

Cada 4 de noviembre, los fanáticos celebran el bautizado "Día de Tan Biónica" en honor a una de las obras más icónicas del grupo pop-rock. En esta oportunidad, Santiago "Chano" Moreno Charpentier volvió a recordar la predicción que realizó sobre "La melodía de Dios" cuando acababa de componerla, confirmando la vigencia de un pronóstico que sus seguidores convirtieron en himno.





El 10 de noviembre de 2011, inmediatamente después de crear el tema, el músico volcó su intuición en la red social Twitter (actualmente X). "Acabo de hacer una canción que intuyo va a dejarme atrapado para siempre en el mes de noviembre. Dichoso y encerrado, la cantaré ad eternum", escribió en aquel entonces Charpentier, cuando la composición aún no tenía un nombre público definitivo.

En un nuevo aniversario, el cantante replicó esa publicación en X y compartió detalles de la intimidad del trabajo creativo. "Hace 15 años tuiteaba esto después de componer de un tirón 'La melodía de Dios', una de mis más amadas canciones, que ustedes hicieron himno. Feliz 4 de noviembre", expresó el artista para festejar la conexión de la obra con su audiencia.

Si bien la canción fue concebida en 2011 de manera intempestiva, el público tuvo que esperar dos años para escucharla. El tema se lanzó formalmente en 2013 como parte del álbum Destinología, grabado por Chano junto a Gonzalo "Bambi" Moreno Charpentier, Sebastián "Seby" Seoane y Diego "Diega" Lichtenstein.

La vigencia de esta fecha en el calendario digital se sostiene en estrofas que los seguidores convirtieron en ritual: "Con vos es 4 de noviembre cada media hora / Atrasaré las horas, horas, horas / Que algo te libre de las penas acompañadoras / Cuando te sientas sola, sola, sola".