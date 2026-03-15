Murió el motociclista que fue embestido por un camión en la ruta 88

El motociclista de aproximadamente 40 años que fue embestido por un camión el pasado viernes cuando circulaba por la ruta 88 de Mar del Plata finalmente falleció este domingo, como consecuencia de las heridas sufridas.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron el deceso del conductor que protagonizó un siniestro el viernes cerca de las 12 a la altura del kilómetro 9,5 en inmediaciones del Aeroclub de Batán.

El conductor, cuyos datos personales no trascendieron, había sido trasladado en ambulancia en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Oscar Alende, a donde ingresó con un fuerte traumatismo de cráneo y este domingo confirmaron su deceso.

El accidente tuvo lugar a tan solo un kilómetro del lugar donde un automovilista de 57 años falleció tras chocar contra una camioneta Toyota Hilux el mismo día.

La causa por homicidio culposo quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos.