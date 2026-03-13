Otro choque grave en la ruta 88: un motociclista fue trasladado de urgencia luego de impactar contra un camión

La mañana, atravesada por el clima que reflejó neblinas y trajo la lluvia al partido de General Pueyrredon, fue trágica en la ruta 88. Lo llamativo es que después del fallecimiento de un conductor al colisionar su auto con una camioneta en el kilómetro 8,5, a unos metros, chocaron un camión y una moto.

El motociclista fue trasladado con código rojo por una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por el siniestro. En el lugar, trabajó el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) que lo asistió al instante.

De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, un fuerte traumatismo de cráneo seguido de convulsiones generó la preocupación del cuerpo médico y la derivación de urgencia al hospital.

La zona del accidente. Captura de Google Street View.

Este siniestro, cerca de las 12 del mediodía, ocurrió frente al Aeroclub. Fue en el kilómetro 9,5, a pocos metros de donde sucedió la muerte del conductor de 57 años.

"Un cruce fatal"

El kilómetro 9,5 es uno de los más peligrosos de la ruta 88, a pesar de encontrarse la planta de verificación de la VTV. En el lugar también está el acceso al Aeroclub con un cruce complicado para los automovilistas.

"Es un cruce fatal", comentaron los lectores a 0223, al recordar que en 2025, un tremendo choque en cadena incluyó a una moto, un camión y dos autos. El caso reavivó el reclamo de señalización y medidas de seguridad de los vecinos, trabajadores de la zona y usuarios del Aeroclub.

Explicaron que es un cruce peligroso, especialmente para quienes giran hacia las salidas de la ruta. De hecho, en mayo de 2024, dos adultos mayores fallecieron junto a su perro al chocar su Peugeot Partner con una Toyota Hilux.