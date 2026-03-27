El sábado se tiñe de rock en Brewhouse

El fin de semana aniversario de Brewhouse no va a pasar desapercibido. Luego de una gran noche de cumbia, este sábado la Ciudad Cultural Brewhouse Puerto, ubicada en Diagonal Garibaldi al 4800 recibirá a Viejas Locas (por Fachi y Abel) y a las bandas tributo Mala Sangre y La Bestia.

Viejas Locas x FyA es el proyecto homenaje liderado por Fabián "Fachi" Crea y Abel Meyer, miembros fundadores de la mítica banda argentina de rock. En el año en que se celebran 30 años de su primer disco, repasan clásicos con shows en vivo.

Mala Sangre, por su parte, es el tributo más consagrado a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, La banda se formó a fines del '93 para recrear viejos temas del rock nacional, pero al poco tiempo y viendo que el público ricotero que asistía era cada vez mayor, surgió la idea de hacer un homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y así fue como nació el primer tributo a los Redondos con un Elvis Café colmado de gente.

Por último, La bestia, es una banda tributo a La Renga y Almafuerte fundada en el 2020 que recrea toda la potencia que los caracteriza como una celebración de la música que marcó generaciones, con una puesta en escena que busca el contacto directo con el público, la energía arriba y abajo del escenario, y el respeto absoluto por las obras de las bandas homenajeadas.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Cultutickets.