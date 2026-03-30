Rock, cumbia y birra: el plan perfecto de Semana Santa está en Brewhouse

La Semana Santa en Mar del Plata tendrá ritmo y sabor propio. La cervecería Brewhouse prepara una programación especial con recitales en vivo durante cinco noches consecutivas, del miércoles 1 al domingo 5 de abril. La cita es en la Ciudad Cultural BrewHouse Puerto.

La grilla comenzará el miércoles 1 desde las 22 con Rey Garufa y 99 Monos, en una apertura que combinará estilos y calentará motores para los días centrales.

El plato fuerte llegará el jueves 2, cuando suba al escenario Damas Gratis, el histórico grupo liderado por Pablo Lescano. Con una trayectoria consolidada y clásicos que atraviesan generaciones, la banda promete una de las noches más convocantes del fin de semana largo.

El viernes 3, también feriado, será el turno de The La Planta, otro de los nombres fuertes de la movida tropical actual. El sábado 4, la propuesta continuará con Roberto Carlos y Luis Ornelas desde las 22, mientras que el cierre del ciclo, el domingo 5, estará a cargo de Agrupación Marilyn, un clásico de la cumbia nacional que mantiene vigente su repertorio.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma cultutickets.com, y se espera una importante convocatoria durante todo el fin de semana largo.