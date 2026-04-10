Violento robo a un Pago Fácil: a punta de pistola, redujeron a empleados y clientes

Delincuentes robaron a punta de pistola un comercio de la avenida Jacinto Peralta Ramos y Fortunato de la Plaza. Se llevaron la recaudación, pertenencias de los empleados y de los clientes.

El hecho ocurrió este jueves a las 7.30 de la mañana, cuando dos hombres armados ingresaron al kiosco, que además cobra servicios a través de la empresa Pago Fácil. “Robaron la caja entera, dinero en efectivo, cigarrillos y nuestros dos celulares. Había un cliente, lo redujeron, lo llevaron al fondo y lo tiraron al piso. Y al rato, otro entraba al local, también le hicieron lo mismo”, contó Rocío, una de las empleadas.

La mujer contó a 0223 que según el relato de los vecinos, “eran tipos de la zona" pero ella no pudo reconocerlos.

Según pudo saber este medio, la mayoría de los locales comerciales de la zona abren entre las 8 y las 10, y cierran entre las 19 y las 22, y al momento del atraco, no había mucho movimiento.

Además, según contaron habitantes de la zona, en esta última semana también robaron en un kiosco de J.P. Ramos y Carasa (37) y en estos casos, los efectivos de la comisaría quinta, tardaron una hora en llegar.