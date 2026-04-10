Crisis: para el 80% de los comerciantes las ventas no van a mejorar y 1 de cada 10 piensa despedir empleados

Una nueva caída en las ventas en el sector comercial de Mar del Plata arroja datos preocupantes a un sector que no para de arrojar números negativos y que mira el futuro con mucha incertidumbre.

Un informe realizado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) de Mar del Plata revela que comparando unidades físicas vendidas en marzo 2026 contra marzo 2025, la caída registrada asciende al 4,6 % en los comercios de los principales centros comerciales a cielo abierto, que incluye la zona Centro, Playa Grande, Güemes, San Juan y Constitución, entre otros.

El estudio, realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese) de la cámara, sostiene que finalizado el tercer mes del año, el 49,2 % de los comerciantes encuestados manifestó que la situación económica de su empresa se mantuvo, en comparación con el año anterior; el 42,9 % dijo que empeoró y solo el 7.9 % ve mejoras.

El presidente de Ucip, Blas Taladrid consideró que las sucesivas mermas en las ventas son "fruto de no poder recomponer la capacidad de consumo de las familias".

"Si los asalariados formales vienen con paritarias detrás de la inflación y los estatales, por debajo del empleo privado formal, y el empleo informal, que representa el 50% de la población, muy por debajo, es de prever que los próximos meses seguirán en caída. Necesitamos que se brinden desde el gobierno nacional herramientas que impulsen el consumo, para que las familias puedan recuperar su capacidad de compra”, manifestó.

Poco optimismo en el sector

Según el relevamiento, dentro de un año, el 20, 6 % cree que estará mejor, el 20,7 % cree que va a empeorar y el 58, 7 % cree que se mantendrá sin cambios.

En cuanto a los planes de inversión; la gran mayoría, conformada por el 87,5 % afirma que este no es buen momento para invertir en su empresa, el 9,4 % dice que es buen momento y el 3,1 % no lo sabe.

En relación con febrero de este año, el 51,6 % notó más o menos la misma cantidad de gente en su comercio, el 21,9 % algo más de gente, el 6,3 % mucha más gente y finalmente el 20,2 % aseguró haber visto algo menos de gente.

Además, el 57,1 % afirmó que en marzo las ganancias fueron regulares, el 22,2% dijo que fueron malas, solo el 15,9 % dijo que fueron buenas mientras que el 4,8 % las calificó como pésimas.

Para el 71,4 % en los próximos 6 meses las ventas se van a mantener sin variaciones, para el 25,4 % van a disminuir y solo el 3,2 % es optimista pensando que evolucionaran favorablemente.

Recursos Humanos, en la mira

El 88,9 % de los consultados afirmó que mantendrá su plantilla mientras que van a disminuir su personal el 11,1 % de los comerciantes. La situación se torna preocupante: en diciembre, antes de la temporada, apenas el 3,2% pensaba achicar el número de empleados.

Para finalizar el 92,1 % de los encuestados comentó que no utiliza canales digitales para la comercialización y apenas el 7,9 % opta por esta opción.

Este trabajo se realizó en comercios ubicados en los principales centros comerciales a cielo abierto de la ciudad como son Microcentro, Güemes, Tejedor, Constitución, Playa Grande, Talcahuano, 12 de Octubre.

Los rubros relevados fueron: indumentaria, calzado, marroquinería, accesorios para celulares, óptica, ferretería, lencería, materiales eléctricos, dietética, bazar, regalería, decoración, alimentos y bebidas, colchonería, farmacia, materiales para la construcción, materiales de plomería, entre otros.