Cómo aprovechar los descuentos de Cuenta DNI este viernes.

Este viernes 10 de abril las y los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a promociones y descuentos en comercios de cercanía, que este año incluyen a las carnicerías, las granjas y las pescaderías. El tope semanal alcanza los $5.000.

Como este mes tiene 3 viernes, el ahorro mensual será de $15.000. Para obtener este descuento, solo se debe abonar con la billetera virtual del Banco Provincia, a través del código QR o del pago con clave.

Los descuentos de Cuenta DNI para los viernes

Hasta diciembre del año pasado, las carnicerías, granjas y pescaderías contaban con una promoción exclusiva los sábados, con un 35% de ahorro y un tope de reintegro mensual de $7.000 por persona.

En enero del 2026, Banco Provincia unificó este beneficio dentro del programa Comercios de cercanía, por lo cual dejó de ser un descuento diferenciado. Ahora estos rubros se incluyen en los días viernes, con un tope de reintegro semanal de $5.000.