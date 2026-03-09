Cuenta DNI sumó una novedosa alternativa de inversión

Cuenta DNI sumó una nueva alternativa de inversión: la opción de constituir depósitos a plazo fijo en dólares, de forma ágil y en un entorno digital muy intuitivo. Otra de las características de este producto es la flexibilidad, ya que se puede invertir en un período de tiempo que va de 30 a 540 días, con tasas del 1,5 al 5,5% anual. La operatoria está disponible de lunes a viernes entre las 6 y las 21.

Para utilizar esta nueva herramienta es necesario contar con una caja de ahorro en dólares y tener el dinero depositado en la cuenta. Quienes aún no dispongan de una, pueden abrirla desde la misma aplicación de manera rápida, simple y sin costo. Una vez habilitada, la persona puede comprar, vender y transferir dólares desde Cuenta DNI.

Para realizar un plazo fijo solo es necesario ingresar al menú Invertir. Allí, la persona usuaria puede elegir la moneda (pesos o dólares) y el período de tiempo deseado antes de confirmar la operación. Este diseño unificado simplifica la experiencia y permite administrar inversiones desde un mismo punto de acceso dentro de la aplicación.

Las tasas rondan entre el 1,5 al 5,5% anual, según informaron desde la entidad bancaria.

La nueva funcionalidad de inversión complementa así la operatoria en dólares que Cuenta DNI implementó en enero, al habilitar la posibilidad de comprar, vender y transferir esa moneda desde la billetera virtual, sin necesidad de ingresar al homebanking ni visitar una sucursal.

La funcionalidad de inversión en dólares está disponible exclusivamente para personas mayores de 18 años. Esta incorporación reafirma el compromiso de Banco Provincia con la inclusión financiera y la democratización del acceso al ahorro y la inversión, ofreciendo herramientas digitales que acercan soluciones concretas y accesibles a toda la comunidad.

Con esta actualización, Cuenta DNI continúa ampliando sus capacidades y se posiciona como una de las billeteras digitales más completas del país, integrando en un único entorno servicios bancarios esenciales: productos de ahorro, descuentos y beneficios, préstamos personales y herramientas de inversión acordes a las nuevas necesidades de las personas.