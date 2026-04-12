Chocó contra un “lavarropas” en plena avenida y volcó
Sucedió en la ciudad de Córdoba. La mujer fue internada, aunque su cuadro no reviste gravedad.
Por Redacción 0223
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Una pareja protagonizó un vuelco en la ciudad de Córdoba tras embestir uno de los clásicos "lavarropas" cuando transitaba por una avenida. Como consecuencia, un hombre y una mujer fueron socorridos después de un accidente en una de las principales vías de tránsito de la capital.
Según replicaron medios locales, el siniestro ocurrió pasadas las 6 de este sábado en Colón al 1007 cuando el conductor de un Peugeot 307, que era acompañado por una mujer, perdió el control del rodado y se estrellaron contra el "lavarropas".
Por su forma particuar, en Córdoba denominan "lavarropas" a las estructuras del cantero central. Las mismas habrían actuado como rampa ante la velocidad del choque.
Como consecuencia, el auto quedó con las cuatro ruedas hacia arriba y la mujer sufrió un traumatismo de columna, por lo que trasladada al Hospital Córdoba. Afortunadamente, su cuadro no reviste gravedad.
Debido a que la avenida es una de las arterias centrales de la capital cordobesa, se registraron demoras en el tráfico, especialmente por la ubicación del auto.
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