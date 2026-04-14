La pesca, en crisis: cuestionan que la rebaja de aranceles “no es ni un parche”

La industria de la pesca es tan amplia que divide sectores, reclamos y beneficios. Si bien la crisis económica golpea a todos, ciertas embarcaciones sufren más de la cuenta con la elevación de los costos, fundamentalmente tras el aumento de combustible.

Por tal motivo, lo que se especulaba como una noticia positiva para el sector de la pesca en general, no es tan así. El Gobierno Nacional prorrogó por 180 días la reducción de aranceles para la flota fresquera. Pero hay que desmenuzar y ver a cuáles de las embarcaciones, según el producto que trabajan y el modo de comercialización, termina impactándole positivamente.

Cómo afecta el aumento del gasoil. Foto 0223.

Sebastián Agliano, el presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquero, dialogó con Extra (FM 102.1), la radio de 0223, y explicó que: "Es un parchecito, ni un parche. La pesca argentina cobra un arancel sobre los productos que pescamos. Y lo que hizo fue suspenderlo, pero en parte. Porque las especies que se pescan son 35 y lo hizo sobre la mitad de ellas".

Para el dirigente, lo que verdaderamente impactó en el sector es la suba del combustible. "No se equipara con el aumento del gasoil. Esto es una suspensión por 180 días, ni siquiera es una quita, y representa la recuperación de la mitad de los costos que aumentaron por el gasoil", agregó Agliano.

Motor productivo, ingresos millonarios y trabajadores en vilo

En febrero de este año, el sector fresquero zarpó con banderas negras en sus embarcaciones. La señal de protesta se debía a que tenían 5 mil puestos en riesgo, debido a que estaban trabajando con pérdidas millonaria en la pesca de merluza. El reclamo expuso las diferentes realidades que conviven en el puerto, un sector que produce y genera récords -se descargaron 368.142 toneladas de pescado en 2025, cifra top de la última década- pero que no puede surfear la crisis económica que golpea a los laburantes.

La crisis impacta en los trabajadores de la pesca. Foto 0223.

Allá por los tiempos en los que se debatía la Ley de Bases del Gobierno Nacional, trabajadores y empresarios formaron una mesa en común, dialogaron sobre los embates contra la industria de la pesca y, desde Mar del Plata, pelearon por los derechos y por el negocio. Sin embargo, se vuelven a imponer las divisiones y las rupturas.

"Acá hay un sector, el de la pesca en general, que no es favorecido por los gobiernos. Pero hay sectores de la pesca que no producen mano de obra en tierra y siempre caen bien parados. Los que exportan directamente tienen una suerte que nosotros no tuvimos", analizó Sebastián Agliano.

El modelo económico del Gobierno Nacional impacta directamente en el puerto. Frente a las medidas que incentivan las importaciones de bienes -sustituyendo a los trabajos de las industrias nacionales-, los procesos de las grandes empresas que especulan financieramente, los sueldos a la baja y las Pymes que sufren los altos costos, Agliano lamentó no aprovechar que "la ciudad creció mucho con el sector pesquero y hay muchos trabajadores que no se pueden insertar con este esquema".

"El sector de la pesca se va dividiendo. Ya no hay una mesa de trabajo pesquera y no tenemos la escucha de los políticos. Hay un 35 por ciento de impuestos nacionales. Si comparás con lo que subió el precio del combustible, con sacarnos esos impuestos ya estaríamos", concluyó el Presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquero.