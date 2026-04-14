Qué dijo el jugador que fue detenido por gritar "bomba" en un avión

Se creyó chistoso, le pueden rescindir el contrato y enfrenta cargos en la justicia.

En las últimas horas, Emiliano Endrizzi , volante de Gimnasia de Jujuy , fue liberado tras haber quedado detenido por la “broma” al decir que “tenía una bomba” en el avión que despegaría desde dicha provincia rumbo a Buenos Aires.

Luego de la audiencia concretada este lunes, se imputó a Endrizzi con cargos por intimidación pública , en concurso ideal con atentado contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación .

Además , el jugador recibió varias como consecuencia del, según su abogado, “un comentario desafortunado”, como la obligación de presentarse cada siete días ante la Policía Federal de Jujuy, informar cualquier cambio de domicilio y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

También, como consecuencia de las demoras y cancelaciones del vuelo, la directora encargada del viaje con destino a Buenos Aires se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades de Jujuy para evaluar impulsar las acciones que corresponden contra los responsables del hecho.

El hecho ocurrió el pasado sábado por la tarde, cuando el propio jugador, centrocampista del Club Gimnasia de Jujuy , fue arrestado tras el “dicho desafortunado” o “broma”, según pasajeros testigos, de afirmar que había una bomba en el avión que debía partir a las 13:25 desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, lo que activó el protocolo de seguridad.

“El Lobo jujeño” debía jugar el partido el domingo ante Agropecuario en Carlos Casares , encuentro que finalmente se disputó con victoria por 2-1.

¿ Qué dijo tras ser liberado?

“ Estoy arrepentido”, soltó Emiliano Endrizzi luego de su liberación que tuvo lugar este lunes, aunque continuará imputado.

En la misma línea agregó: "No fue mi intención provocar disturbios, ni miedo a nadie”, además de pedirle disculpas a la mezcladora, al club, a la policía aeronáutica ya los pasajeros afectados.

Por último, afirmó estar a disposición de la Justicia con un vídeo a través de las redes sociales.