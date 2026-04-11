Un jugador del "Lobo" jujeño fue arrestado por la seguridad del aeropuerto luego de ser el actor intelectual del delito.

Este sábado se registró una nueva amenaza de bomba en el Aeropuerto de Jujuy, la segunda en la misma semana, que derivó en la activación inmediata del protocolo de seguridad y la detención de Emiliano Endrizzi, un jugador del plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Las autoridades aeroportuarias respondieron rápidamente al detectar la advertencia, desplegando un operativo que incluyó la intervención de personal de seguridad y del equipo de Explosivos de Jujuy para inspeccionar la aeronave y realizar controles exhaustivos sobre equipajes y pertenencias de los pasajeros. Estas medidas forman parte del procedimiento estándar ante cualquier amenaza, incluso cuando luego se confirma que se trata de una falsa alarma o una broma.

El incidente afectó directamente el vuelo que debía trasladar al plantel de Gimnasia y Esgrima hacia Buenos Aires para enfrentar a Agropecuario en la fecha 9 de la Primera Nacional, generando un cambio en la logística y alterando la rutina habitual del aeropuerto.

La repetición de este tipo de alertas en pocos días ha generado preocupación sobre la seguridad en la terminal aérea y la necesidad de reforzar los controles preventivos. Además, la detención del jugador involucrado añade un impacto significativo tanto en el ámbito deportivo como en la investigación judicial que se encuentra en curso.

El operativo no solo paralizó temporalmente la actividad en el aeropuerto, sino que también puso en pausa los planes del equipo jujeño, cuya participación en el campeonato nacional es de gran importancia. En este contexto, la atención se centra en el desarrollo de las actuaciones judiciales y en la reprogramación del viaje para que el plantel pueda cumplir con sus compromisos deportivos.

La seguidilla de amenazas ha vuelto a sacudir tanto al deporte local como a la comunidad aeroportuaria, evidenciando los desafíos que enfrentan las autoridades para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento del aeropuerto de Jujuy.