Cometió una grave infracción de tránsito y causó un brutal choque: una mujer tuvo que ser hospitalizada

El choque se produjo en la avenida Colón y Catamarca.

Una fuerte colisión entre dos autos en pleno microcentro de Mar del Plata dejó como saldo el de una mujer herida e importantes daños materiales en los vehículos. La causa del siniestro fue producto de una insólita maniobra de uno de los conductores.

El siniestro ocurrió este miércoles alrededor de las 11, cuando un Toyota Corolla que circulaba por la avenida Colón, sentido a la costa, chocó contra un taxi -un Chevrolet Cobalt- que iba en dirección opuesta.

Según pudo saber 0223, el conductor del Toyota –de 71 años- realizó una grave infracción: quiso doblar en “U” en la esquina semaforizada, para retomar la calle Catamarca y no pudo evitar que el taxi lo impactara.

Debido al fortísimo choque, una mujer de 52 años que se encontraba en el interior del taxi debió ser asistida por una ambulancia del Same. Los médicos, por precaución, decidieron trasladarla a la clínica privada 25 de Mayo, debido a las lesiones producidas por el fuerte “latigazo” y golpes en los miembros superiores.

En tanto, el septuagenario que provocó el siniestro vial, tuvo las mismas dolencias pero no necesitaron del traslado de la ambulancia. Afortunadamente, ambos están fuera de gravedad.

El fuerte choque provocó inconvenientes en el tránsito en la céntrica intersección.