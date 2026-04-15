Era una fija en la renovación de la Scaloneta, juega en un gigante europeo, pero va de escándalo en escándalo y no irá al Mundial

Alejandro Garnacho vuelve a ser noticia en Inglaterra por cuestiones extradeportivas. En este caso por borrar de su cuenta de TikTok todo el contenido relacionado con el Chelsea, el club al que se integró en septiembre del año pasado tras abandonar al Manchester United en medio de un conflicto con su entrenador de aquel entonces, Ruben Amorim.

¿Cuál fue el motivo de su reacción? En primer lugar, el delantero que alguna vez fue citado por Lionel Scaloni no tiene el protagonismo que esperaba. Tanto con Enzo Maresca como con Liam Rosenior no llegó a ganarse un espacio en el esquema titular, a pesar de que sus números de la temporada no son tan malos: acumula 8 goles y 4 asistencias en 1958 minutos repartidos en 38 encuentros.

De todas maneras, la institución blue no está conforme con Alejandro Garnacho, motivo por el que ya habría decidido transferirlo en el próximo mercado de pases, en el que intentarán, de primera mano, recuperar los 40 millones de euros que depositaron en 2025 en la cuenta del Manchester United para hacerse con el 100 por ciento de la ficha.

Sin embargo, esta no es la única razón por la cual se está hablando de Garnacho en el Reino Unido. Además de eliminar todo video o foto que lo vincule al Chelsea, reposteó una publicación de un hincha de los Red Devils pidiendo su retorno, algo que, claramente, al mismo tiempo, no generó agrado en los aficionados del elenco de Londres.

Como si fuera poco, este sábado Chelsea y Manchester United se enfrentarán en Stamford Bridge, en uno de los partidos correspondientes a la jornada 33 de la Premier League, un duelo trascendental porque ambos conjuntos pelean por una plaza en la UEFA Champions League de la próxima temporada.