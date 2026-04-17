Discutió con la pareja y atacó a golpes a la policía

Un hombre de 35 años que el jueves a la tarde agredió al personal policial que intentó identificarlo cuando discutía con su pareja en la calle fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911.

Personal del Comando de Patrullas de Mar del Plata y de la comisaría tercera llegaron a la zona de Azopardo al 6100 donde se registraba la discusión de la pareja.

Al arribar al lugar, los efectivos intentaron identificar al imputado, quien se encontraba en la vía pública portando una mochila: allí se tornó agresivo y arremetió contra el personal policial mediante golpes de puño.

El sospechoso método de comunicación que le secuestraron.

Tras un breve forcejeo, el sujeto fue reducido y en su poder hallaron dos equipos de comunicación tipo handy con sus respectivos cargadores.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de causa atentado y resistencia a la autoridad.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.