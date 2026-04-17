Video: así fue la detención de los motociclistas que intentaron evadir un control policial

El momento en el que los policías "tacklean" a los jóvenes.

Dos jóvenes, de 26 y 21 años, circulaban por Estado de Israel entre Gascón y Alberti. En esa cuadra un patrullero se les acercó y pese a advertirles del control, aceleraron su moto para escapar. Terminaron detenidos por la policía y el conductor trasladado a Batán.

En el video, se ve cómo intentan huir, cuando bajan los efectivos policiales del móvil y se abalanzan sobre ellos. Con el motovehículo en marcha, logran detenerlos. Los tiraron al piso y allí los atraparon tras reducirlos.

Los hechos

"En el intento de escapar arrollaron a un efectivo y fueron interceptados a pocos metros del lugar. Al revisar el rodado confirmaron que registraba un pedido de secuestro activo desde el 2 de enero pasado", informaron autoridades policiales.

Quien conducía la moto Honda Biz 125 intentó esquivar un control de rutina y chocó a uno de los efectivos policiales fue aprehendido. Por eso quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de causa por encubrimiento y resistencia a la autoridad. El conductor seguirá en Batán hasta que preste declaración en Tribunales.