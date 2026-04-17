Polémica: simplifican el trámite para registrar armas

El Gobierno Nacional avanzó este viernes con una nueva medida de desregulación, al eliminar la exigencia de habilitación de los municipios para realizar trámites ante el Registro Nacional de Armas. La decisión apunta a simplificar procedimientos administrativos y agilizar trámites.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y asegura que la obligación de presentar habilitaciones municipales generaba duplicación de requisitos. Además, adujeron que generaba demoras y dificultades para unificar criterios a nivel nacional debido a las diferencias entre normativas locales.

Cómo se venden las armas. Foto archivo de 0223.

Qué impacto trae la "simplificación" en los municipios

La medida elimina el requisito para trámites vinculados a la inscripción y rehabilitación de fábricas, depósitos y almacenamientos de nitrato de amonio en solución, un material sujeto a control. También alcanza a agencias de seguridad, transportadoras de caudales y entidades financieras, que ya no deberán presentar constancias municipales para gestiones como inscripciones, reaperturas, cambios de domicilio o prórrogas.

En estos casos, solo será necesaria la certificación emitida por la autoridad jurisdiccional competente, sin mayores exigencias documentales. El organismo aclaró que la eliminación de este requisito no libera a los usuarios del cumplimiento de las normativas locales vigentes, ya que cada jurisdicción seguirá siendo responsable de controlar habilitaciones y condiciones de funcionamiento.

La resolución también deja sin efecto disposiciones anteriores, como partes de la normativa 220/08 y modificaciones de la 35/14, que establecían la obligación ahora eliminada.