Alerta: cuáles fueron las escuelas de Mar del Plata donde hubo amenazas de tiroteos

“Sería una cuestión de tiempo” la identificación de los estudiantes que en las últimas horas realizaron graves amenazas de tiroteos en distintos colegios de Mar del Plata, motivados por retos virales en redes sociales que se propagaron por toda la Argentina. Ayer se conoció de manera oficial el nombre de uno de los establecimientos pero ya se estableció que al menos ocho fueron en nuestra ciudad y otro en la vecina localidad de Miramar.

El fiscal Walter Martínez Soto, titular del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil confirmó a 0223 que las escuelas involucradas en General Pueyrredon son en su mayoría de gestión privada y son las siguientes: Instituto Fray Mamerto Esquiú, Colegio Nuestra Señora del Camino, EMES 206, Colegio Huailen, Instituto Educativo Punta Mogotes, Instituto Nueva Pompeya, Instituto Santa Cecilia y Primaria N°27 "Eduardo Peralta Ramos". En tanto, en Miramar se conoció un caso en el colegio Nuestra Señora de Luján.

Asimismo, numerosos padres se comunicaron con este medio y atemorizados, denunciaron que también hubo amenazas de masacres en la Esmet 1, Secundaria 16 de Alfar, Piloto, Media N°2, Mariano Moreno, Secundaria 19 (donde se comunicó a los padres que no se conmutarían las faltas) y la Secundaria N°3.

“Hay medidas preventivas en los colegios”

Más temprano, durante una entrevista radial en Extra (102.1), el fiscal sostuvo que ante la posibilidad que ocurriera estos hechos de extrema violencia, se realizaron una serie de medidas preventivas. “Hay aporte de funcionarios policiales extras para la custodia al menos de los colegios que nosotros hemos detectado que están con problemas. También hemos tomado contacto con los distintos directivos de los colegios a través de los representantes departamentales puntualmente”, señaló Martínez Soto.

En diálogo con Extra Radio, 102,1, el titular del Fuero de Responsabilidad Juvenil detalló: “Se ha encomendado a los comisarios que estén en permanente contacto con estos directivos para hablar de un mensaje en cuanto a la seguridad, en cuanto a la convivencia. Aportar de lo que se pueda del Poder Judicial al sistema educativo lo que sea necesario y que nos requiera”, dijo.

La tecnología como aliada

En el marco de la investigación judicial, Martínez Soto adelantó que “es cuestión de tiempo” a que se descubran los otros jóvenes implicados en las brutales amenazas de tiroteos.

“Detectamos un caso que pasó en la ciudad de Miramar hace aproximadamente 20 días, en el cual había un joven que decía que estaba hablando con inteligencia artificial y en un momento le comenta que quería matar a la amiga que iba al colegio. La IA detectó esa intención, porque después la repitió dos o tres veces, le clausuró la cuenta momentáneamente y hizo un reporte al FBI", reveló el fiscal.

Luego, la agencia de investigación criminal estadounidense se comunicó a través de Interpol con la Policía Federal y se hizo un procedimiento de allanamiento. "Se identificó cuál era el colegio y dónde vivía. Estamos en un avance tecnológico donde aquel que ha participado en la publicación, deja huellas en las redes”, completó Martínez Soto.