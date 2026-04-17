Kevin Vallejos, el marplatense que sorprendió a la UFC y ahora sueña con el top 10: "No esperaba tanta repercusión"

A mitad de enero lo llamaron para pelear contra Josh Emmett, uno de los nombres históricos de la UFC. Había peleado apenas un mes antes. "Cuando escuché el nombre dije: qué peleón", recuerda Kevin Vallejos entre risas. Ganó. Y de repente el chico que a los 16 años entró a un gimnasio en Batán porque quedaba cerca de su casa se convirtió en uno de los argentinos más seguidos del mundo de las artes marciales mixtas. Con dos victorias resonantes en su haber y cada vez más cerca del top 10 de su categoría, el peleador atraviesa un presente que mezcla éxito, exposición y un fuerte arraigo con sus raíces.

“Todos los gimnasios se sienten como tu casa”, contó en diálogo con 0223, marcando el espíritu que lo formó desde el inicio. “El entrenador cumple el rol del padre y después estamos todos los luchadores como somos el resto de la familia”. Esa estructura, casi familiar, fue clave para sostener un camino que comenzó de manera tan simple como genuina: a los 16 años, cuando vio un gimnasio cerca de su casa en Batán y decidió probar.

Allí dio sus primeros pasos, en un espacio impulsado por Emanuel Rivero, hoy también profesional. Pero su crecimiento fue rápido: apenas siete meses después ya se trasladó a otro gimnasio donde continúa entrenando desde hace ocho años. “Desde el primer día me gustó mucho”, recordó, dejando en claro que la pasión apareció temprano.

Esa convicción se transformó en objetivo concreto apenas cumplió la mayoría de edad. “A partir de los 18 ya tenía claro que quería meterme en el profesionalismo”, explicó. Aunque la pandemia frenó momentáneamente su progreso, a los 19 redobló la apuesta y se metió de lleno en el alto rendimiento.

Uno de los momentos que marcó su carrera reciente fue la pelea ante Josh Emmett, que llegó de forma inesperada. “Había peleado en diciembre y a mitad de enero me llamaron para enfrentar a Emmett. Cuando escuché el nombre dije ‘qué peleón’”, relató. El combate, que terminó siendo estelar, no solo significó un desafío deportivo ante un rival histórico, sino también un salto de visibilidad. “No esperaba tanta repercusión. Estoy muy contento por todo lo que pasó”.

La explosión mediática fue tal que incluso lo sorprendió. “Ya estoy cansado de ver mi cara en todos lados”, dice entre risas. Regalos, mensajes y hasta el seguimiento de figuras de la música forman parte de un fenómeno que crece día a día. “Me están siguiendo personas que no son de mi palo y eso me sorprende mucho”, admitió.

Mientras tanto, intenta bajar un cambio sin perder el foco. “Ahora tengo que descansar, pero también voy a seguir entrenando. Fueron meses muy movidos y todavía no tengo rival en mente”, aseguró, dejando abierta la puerta a lo que viene en una carrera que parece no tener techo.

Más allá de lo deportivo, Vallejos ya piensa en devolverle algo a su lugar en el mundo. “Quiero ver si me puedo mudar a Mar del Plata y armar un gimnasio más profesional para hacer mi campamento acá y no tener que irme a Brasil”, proyectó. Y cierra con una definición que resume todo: “Batán es mi casa, es donde me crie, donde fui a la escuela. Que reconozcan a un batanense me pone muy contento”.