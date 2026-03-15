Una aplanadora: el "Chino" Vallejos noqueó en el primer round y es sensación en la UFC

Ya es una realidad, no se trata de una promesa. Este sábado, Kevin Vallejos le demostró a la UFC que está para grandes cosas luego de derrotar a Josh Emmett con un impresionante nocaut en Las Vegas , resultado que le permite posicionarse de gran manera en el peso pluma de cara a lo que sigue para él en las 145 libras.​​​​​​​​​​​​

El Chino salió decidido desde el primer segundo. Con una presión asfixiante impuso elevación y dejó en clara la diferencia de momentos en las carreras de uno y otro . Así, logró conectar como quiso a un Emmett que resistió tal como tiene acostumbrado a todo el mundo de las artes marciales mixtas.

​​​​​Finalmente, el árbitro no tuvo otra alternativa que no sea la de detener las acciones y decretar una nueva victoria para el argentino, la cuarta de manera consecutiva en el mejor octágono del mundo . Afortunadamente para el Chino, el plan de combate salió tal cual lo esperado y así lo pudo reconocer al recibir el micrófono.

​​​​​​De esta manera, parece inevitable que la organización no lo enfrente contra una figura de primer nivel. Se trata de una de las categorías más competitivas de la actualidad, con Múltiples estrellas, por lo que la elección de su próximo oponente será más que interesante.