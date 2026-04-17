Dramático: llevaron a su marido con un infarto a un hospital sin unidad coronaria y murió
La mujer denuncia negligencia ya que lo atendieron en un nosocomio sin Unidad Coronaria y no pudieron salvarlo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Paola llevó a su marido al médico por un pico de presión y nunca más volvió a casa con él. Gabriel tenía 55 años. Lo derivaron a un hospital sin Unidad Coronaria, pasaron 30 horas y cuando finalmente llegó al Higa de Mar del Plata ya no había nada que hacer. "Nadie me va a devolver a mi compañero ni al abuelo de mis nietos", dijo la mujer en diálogo con 0223.
Según la denuncia que presentó ante la Justicia, el martes 7 de abril Paola trasladó a su marido por un pico de presión. Lo atendieron rápidamente en la Unidad Sanitaria de Santa Clara y lo medicaron. Sin embargo, decidieron trasladarlo al hospital de Coronel Vidal. "Lo que hicieron fue el protocolo de un infarto. Pero lo llevaron a un nosocomio que no tiene Unidad Coronaria", explicó.
Tras permanecer en el segundo hospital al que lo derivaron, el cuadro de Gabriel se complicó. "Le pusieron suero únicamente", declaró Paola. Como dice en la denuncia, y 30 horas después, lo llevaron al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), en Mar del Plata.
Finalmente, en el hospital regional no pudieron solucionar el estado de salud crítico de Gabriel y terminó falleciendo. Cuando Paola pidió explicaciones en Santa Clara, sobre cuál era el motivo de no trasladarlo desde el primer momento a Mar del Plata, le dijeron que no había camas. "Si yo hubiese sabido que las primeras horas frente a un infarto son clave, lo llevaba en mi auto y seguro que me daban una cama", opinó.
Una semana después de los hechos y el dolor de la consecuencia, Paola decidió expresarse y denunciar la atención médica, negligente según su criterio. "Para que nadie más sea atendido por esta gente, que nos debería salvar la vida". Apuntó a los profesionales que trasladaron a su marido de Santa Clara a Vidal y pidió justicia, por una causa que le siga causando el dolor de una pérdida irreparable.
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