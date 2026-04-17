Dramático: llevaron a su marido con un infarto a un hospital sin unidad coronaria y murió

Paola llevó a su marido al médico por un pico de presión y nunca más volvió a casa con él. Gabriel tenía 55 años. Lo derivaron a un hospital sin Unidad Coronaria, pasaron 30 horas y cuando finalmente llegó al Higa de Mar del Plata ya no había nada que hacer. "Nadie me va a devolver a mi compañero ni al abuelo de mis nietos", dijo la mujer en diálogo con 0223.

Según la denuncia que presentó ante la Justicia, el martes 7 de abril Paola trasladó a su marido por un pico de presión. Lo atendieron rápidamente en la Unidad Sanitaria de Santa Clara y lo medicaron. Sin embargo, decidieron trasladarlo al hospital de Coronel Vidal. "Lo que hicieron fue el protocolo de un infarto. Pero lo llevaron a un nosocomio que no tiene Unidad Coronaria", explicó.

Denuncian falta de insumos y negligencia.

Tras permanecer en el segundo hospital al que lo derivaron, el cuadro de Gabriel se complicó. "Le pusieron suero únicamente", declaró Paola. Como dice en la denuncia, y 30 horas después, lo llevaron al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), en Mar del Plata.

Finalmente, en el hospital regional no pudieron solucionar el estado de salud crítico de Gabriel y terminó falleciendo. Cuando Paola pidió explicaciones en Santa Clara, sobre cuál era el motivo de no trasladarlo desde el primer momento a Mar del Plata, le dijeron que no había camas. "Si yo hubiese sabido que las primeras horas frente a un infarto son clave, lo llevaba en mi auto y seguro que me daban una cama", opinó.

Una semana después de los hechos y el dolor de la consecuencia, Paola decidió expresarse y denunciar la atención médica, negligente según su criterio. "Para que nadie más sea atendido por esta gente, que nos debería salvar la vida". Apuntó a los profesionales que trasladaron a su marido de Santa Clara a Vidal y pidió justicia, por una causa que le siga causando el dolor de una pérdida irreparable.