Apareció el adolescente de 15 años que era buscado desde el miércoles en Mar del Plata
Lo comunicó su familia en la tarde de este sábado. El menor se ausentó por tres días.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Su familia comunicó que hallaron "sano" a Thiago Tomás Vera, el adolescente de 15 años que era intensamente buscado desde el miércoles en Mar del Plata. Había ido al colegio, pero no regresó a su vivienda.
En diálogo con 0223, Gabriela, su madre, había comentado que el joven "asistió a la Escuela Secundaria N° 33 como todos los días, pero pasaron las 17 y aún no regresaba", aunque ninguno de sus amigos lo había visto.
Desesperada, la mujer salió con el hermano a recorrer el centro y la zona del puerto, lugares que solía frecuentar, y al no encontrarlo, esperó a la mañana siguiente para acercarse a la institución educativa y averiguar qué había sucedido.
“En la escuela dijeron que no se había presentado. Hablé con la directora y sus compañeros para que estén atentos”, había indicado. Luego, se dirigió a la comisaría para realizar la denuncia.
Es que, además, el menor no llevaba celular porque estaba roto y tampoco contaba con su DNI físico, y únicamente contaba con su tarjeta Sube.
Para la tranquilidad de su familia, el adolescente fue encontrado "sano" este sábado por la tarde y regresó a su casa.
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