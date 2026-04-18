Apareció el adolescente de 15 años que era buscado desde el miércoles en Mar del Plata

Su familia comunicó que hallaron "sano" a Thiago Tomás Vera, el adolescente de 15 años que era intensamente buscado desde el miércoles en Mar del Plata. Había ido al colegio, pero no regresó a su vivienda.

En diálogo con 0223, Gabriela, su madre, había comentado que el joven "asistió a la Escuela Secundaria N° 33 como todos los días, pero pasaron las 17 y aún no regresaba", aunque ninguno de sus amigos lo había visto.

Desesperada, la mujer salió con el hermano a recorrer el centro y la zona del puerto, lugares que solía frecuentar, y al no encontrarlo, esperó a la mañana siguiente para acercarse a la institución educativa y averiguar qué había sucedido.

“En la escuela dijeron que no se había presentado. Hablé con la directora y sus compañeros para que estén atentos”, había indicado. Luego, se dirigió a la comisaría para realizar la denuncia.

Es que, además, el menor no llevaba celular porque estaba roto y tampoco contaba con su DNI físico, y únicamente contaba con su tarjeta Sube.

Para la tranquilidad de su familia, el adolescente fue encontrado "sano" este sábado por la tarde y regresó a su casa.